Llorente Barreto, nuevo jefe de Operaciones de la Guardia Civil de Segovia

Juan Llorente Barreto es en nuevo comandante jefe de Operaciones de la Guardia Civil de Segovia.

Tras ingresar en la Benemérita en 1994 en el puesto de Lastras de Cuéllar, ascendió al empleo de sargento y fue destinado a San Rafael en 2000. Con posterioridad, cursó la especialidad de Policía Judicial y asumió el mando del Equipo de Policía Judicial de El Espinar en 2001 y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia entre 2002 y 2005.

Después de acceder a la Escala de Oficiales, Llorente Barreto ocupó diversos destinos en Madrid, en la Unidad Técnica de Policía Judicial (2005-2008), en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (2008-2011) y en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (2011-2016), estos dos últimos de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Ha sido distinguido con diversas condecoraciones civiles y militares.

En el ámbito académico, cursó la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (UVa), así como diversos estudios, titulaciones y especialidades profesionales como Policía Judicial y el Curso de Información.

En 2023 obtuvo el empleo de comandante, tras superar el curso de capacitación para el ascenso a este empleo de la Escala de Oficiales.