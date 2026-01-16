4 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha advertido de que la no aprobación de los presupuestos municipales de 2026 comprometería la ejecución de infraestructuras y servicios considerados prioritarios para la ciudad, entre ellos la construcción de nuevas glorietas, el futuro recinto ferial, mejoras en abastecimiento de agua y actuaciones vinculadas a los accesos al AVE.

Según ha explicado, el equipo de Gobierno ya dispone de un borrador completo de las cuentas, que será presentado a los grupos municipales en los próximos días con el objetivo de llevar el presupuesto a pleno a finales de este mes de enero. Mazarías ha subrayado que se trata de unas cuentas “de gran trascendencia para la ciudad”, al considerar que son la herramienta que permitirá materializar proyectos preparados durante todo el mandato.

Entre las actuaciones incluidas, el alcalde ha citado expresamente la construcción de la glorieta en la confluencia de las calles Coronel Rexach y avenida Padre Claret, una intervención solicitada mediante moción por Izquierda Unida; el impulso definitivo al recinto ferial, tras años de dificultades; y la financiación de los nuevos viales de acceso a la estación de alta velocidad, así como actuaciones pendientes en el entorno de Tejadilla.

Mazarías ha señalado que estos presupuestos incorporan también inversiones en renovación de redes de agua, como la actuación histórica pendiente en la calle de la Plata, la continuación de fases en el polígono de Hontoria, la aportación municipal al polígono de la Castanilla y un nuevo plan de asfaltado para 2026. “Hay proyectos que solo se pueden ejecutar si hay presupuesto aprobado”, ha recalcado.

El alcalde ha apelado a la responsabilidad de los grupos municipales, destacando que el borrador incorpora propuestas planteadas por la oposición, incluso a través de mociones plenarias. “Son presupuestos que responden a necesidades objetivas de la ciudad y a lo que yo denomino un proyecto de ciudad, más allá de colores políticos”, ha afirmado.

Entre las actuaciones que quedarían bloqueadas sin presupuesto, Mazarías ha mencionado también la construcción de la Escuela de Artes en la antigua cárcel, un proyecto heredado de mandatos anteriores, y la dotación de más medios a la Policía Local, además de otras mejoras en infraestructuras urbanas y servicios municipales.

El alcalde ha explicado que el retraso en la presentación de estas cuentas responde a la complejidad de los procedimientos y al desarrollo previo de los proyectos. “Hemos consumido tiempo, sí, pero ahora estamos en condiciones de poner sobre la mesa unas cuentas que permitan ejecutar todo lo que se ha ido preparando”, ha indicado, insistiendo en que el objetivo es alcanzar acuerdos que permitan aprobar los presupuestos cuanto antes.