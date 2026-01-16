Polémica en San Cristóbal por un campo de fútbol proyectado en terreno inundable

El Grupo Municipal Socialista de San Cristóbal de Segovia ha exigido explicaciones al Ayuntamiento tras la licitación de un campo de fútbol de césped artificial por un importe cercano a los 400.000 euros, una actuación prevista en una explanada que, según señalan, permanece inundada de forma habitual durante los periodos de lluvia.

Según ha expuesto el PSOE, imágenes recientes del terreno muestran acumulaciones recurrentes de agua en la parcela donde se proyecta la obra, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la idoneidad de la ubicación y sobre la planificación previa de una inversión de esta magnitud con fondos públicos.

Los socialistas recuerdan que el propio Ayuntamiento dispone de una autorización específica de la Confederación Hidrográfica del Duero para actuar en esta zona, al encontrarse dentro de la zona de policía del arroyo del Valle. Dicha autorización, según indican, está recogida en el expediente O-0242/2020 y tiene carácter condicionado. “No estamos hablando de una parcela cualquiera. Es una zona sensible desde el punto de vista hidráulico y cualquier actuación debe cumplir estrictamente las condiciones impuestas por la Confederación. Lo mínimo exigible es máxima transparencia y rigor”, ha señalado el portavoz socialista, Rafael Masa.

Desde el PSOE también advierten de que la inversión fue incorporada al presupuesto municipal mediante una modificación aprobada en el último Pleno, “sin que se haya producido un debate profundo sobre su oportunidad, sus riesgos ni sus posibles consecuencias económicas futuras”, especialmente, añaden, en un contexto en el que existen otras necesidades municipales pendientes.

“Mientras vemos cómo hay problemas recurrentes en servicios básicos, el equipo de gobierno impulsa una licitación de casi 400.000 euros sin explicar con claridad por qué esta ubicación es la más adecuada ni qué garantías existen ante episodios de inundación”, ha afirmado Masa.

El Grupo Municipal Socialista subraya que su posición no es contraria al deporte ni a la mejora de instalaciones municipales, sino que reclama una gestión responsable del dinero público. En este sentido, pide al Ayuntamiento que aclare públicamente las garantías técnicas frente a posibles inundaciones, el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Confederación Hidrográfica y el impacto real de esta inversión en las cuentas municipales. “Cuando se destinan casi 400.000 euros a una sola actuación, la obligación del Ayuntamiento es explicar el porqué, el dónde y el cómo. A día de hoy, esas explicaciones no se han dado”, ha concluido el portavoz socialista.