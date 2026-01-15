El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que el equipo de gobierno municipal tiene la intención de convocar “cuanto antes” reuniones con la Policía Local y los sindicatos con representación en el cuerpo, tras las solicitudes registradas en las últimas horas para mantener encuentros “sin condiciones previas”.

Según explicó el regidor, se han recibido varias peticiones de reunión, tanto por parte del Sindicato como del portavoz de la Policía Local, también perteneciente a esta organización, quien propone un encuentro con todos los sindicatos representados. Para Mazarías, lo relevante no es quién firma las solicitudes, sino el contenido de las mismas, ya que “lo que manifiestan es la intención de retomar el cauce normal del diálogo, es decir, sin posiciones de fuerza sobre la mesa”.

En este sentido, el alcalde aseguró que el equipo de gobierno es “el primero interesado en que esto se normalice y se solucione” y recalcó que la única condición planteada hasta ahora ha sido “volver a la mesa sin condiciones previas”. A su juicio, la negociación debe desarrollarse “sin imposiciones ni medidas de fuerza de una de las partes”, en referencia a las decisiones adoptadas durante las pasadas semanas por parte de algunos agentes, como la renuncia a realizar horas extraordinarias.

Mazarías defendió que el Ayuntamiento no ha renunciado a debatir ni a estudiar las reivindicaciones del colectivo, aunque advirtió de que algunas demandas “no pueden satisfacerse de un día para otro”. En relación con el plan director de la Policía Local aprobado en 2006, recordó que “lo que no se ha cumplido en 17 años no se puede exigir que se cumpla en dos años y medio”, aunque afirmó que el actual equipo de gobierno ha mostrado su voluntad de avanzar en esa dirección.

Entre los pasos ya dados, citó la convocatoria anual de plazas y el proceso en marcha para la incorporación de nueve nuevos agentes a la Academia de Policía de Ávila. Asimismo, reconoció que las mejoras salariales reclamadas requieren “estudios serios, rigurosos y pormenorizados”, ya que las comparativas presentadas por los representantes policiales se basan, según indicó, en “cifras genéricas que no son del todo exactas”. En cualquier caso, subrayó que cualquier incremento retributivo debería aplicarse “de manera paulatina, gradual y en distintos ejercicios presupuestarios”.

El alcalde insistió en su llamamiento a la calma y al diálogo, pidiendo “paciencia” al colectivo y reiterando que el objetivo municipal es “mejorar las condiciones de la Policía Local” dentro de un marco de negociación formal. Sobre la posibilidad de convocar los consejos de Policía y Bomberos, planteada desde la oposición, Mazarías afirmó que el Ayuntamiento está abierto a valorar esa opción, aunque recalcó que primero se abordará el diálogo directo con los sindicatos y los agentes.