La Catedral supera los 562.000 visitantes en 2025 y marca nuevo récord

La Catedral de Segovia ha cerrado el año 2025 con 562.848 visitantes, lo que supone un incremento de 36.919 personas respecto a 2024 y un crecimiento del 7,02 %, alcanzando así el máximo histórico de la serie. Con estos datos, el templo se consolida como la catedral más visitada de Castilla y León, según la información facilitada por el Cabildo Catedralicio.

El aumento se concentró especialmente en el primer semestre del año, que registró 275.662 visitantes, frente a los 237.111 del mismo periodo de 2024. Los meses de enero, febrero y marzo marcaron récords mensuales, impulsados en parte por la exposición Museo de la Luna. En total, nueve de los doce meses superaron sus mejores cifras históricas, mientras que noviembre y diciembre registraron descensos en comparación con el año anterior, coincidiendo en 2024 con la instalación del árbol de Navidad en el Enlosado.

En cuanto al perfil del visitante, el 37 % accedió con entrada reducida y el 7 % lo hizo de forma gratuita. El pago con tarjeta alcanzó el 66 % del total, doce puntos más que en 2024. La mayoría de visitantes fueron nacionales, mientras que entre los internacionales destacaron ciudadanos europeos, de Estados Unidos y de Latinoamérica.

Visitas guiadas y torre

La visita guiada a la torre registró 46.702 personas, un descenso del 6,6 % respecto al año anterior. Por su parte, la visita guiada Conoce la Dama de las Catedrales fue realizada por 13.837 visitantes, lo que supone un aumento del 6 %, mientras que la visita a las vidrieras, incorporada recientemente a la oferta cultural, alcanzó los 980 asistentes. A estas cifras se suman 859 visitantes en las siete visitas especiales organizadas con motivo del V Centenario.

Alcance digital

En el ámbito digital, la web de la Catedral superó las 1,3 millones de páginas vistas durante 2025, mientras que los perfiles en redes sociales alcanzaron 51.100 seguidores, con más de 3,2 millones de visualizaciones en Facebook.

El Cabildo valora positivamente estos datos y señala que las cifras de 2025 suponen duplicar en una década el número de visitantes registrados en 2014. Asimismo, destaca que la conmemoración del V Centenario de la Catedral, junto al Jubileo de la Esperanza, se desarrolló de forma compatible con la actividad cultural y el culto, sin incidentes y con garantías de seguridad.