El Ayuntamiento de Segovia continúa dando pasos para mejorar los accesos a la estación AVE Segovia-Guiomar con la previsión de ejecutar un nuevo vial entre la rotonda del Pastor y la estación, una actuación que forma parte del protocolo de colaboración firmado con la Junta de Castilla y León y la Diputación, y que cuenta con una inversión global cercana a los ocho millones de euros. Este vial, que incluirá dos nuevos ramales desde la CL-601 y una glorieta de acceso directo, tiene como objetivo aliviar la presión del único acceso actual y mejorar la movilidad y la seguridad vial en uno de los principales nodos de transporte de la ciudad.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha defendido que se trata de una infraestructura “necesaria” para una ciudad que supera el millón de usuarios anuales en su estación de alta velocidad y ha subrayado que el proyecto permitirá “una circulación más fluida y segura” tanto para los viajeros como para los vecinos de barrios cercanos y municipios del entorno. No obstante, el propio regidor ha reconocido que se trata de una actuación a medio plazo, ya que el inicio de las obras no está previsto antes de 2027, una vez completados los trámites urbanísticos y ambientales.

Prado Bonal y Nueva Segovia

Más incertidumbre rodea a la posible conexión entre Nueva Segovia y la estación del AVE a través del entorno de Prado Bonal. Se trata de una actuación que, según ha admitido el propio alcalde, no puede acometerse en estos momentos debido a su elevado coste económico. Mazarías ha explicado que, aunque técnicamente es una opción contemplada, “no es viable ahora mismo” por el volumen de inversión que requeriría, lo que ha llevado al equipo de Gobierno a priorizar otras soluciones consideradas más asumibles y realistas a corto y medio plazo.

Este planteamiento deja, por el momento, sin desarrollo una de las conexiones más demandadas desde el este de la ciudad, especialmente por los vecinos de Nueva Segovia, que siguen dependiendo de itinerarios más largos y menos directos para acceder a la estación ferroviaria.

Usuarios del AVE

Mientras se anuncian nuevas infraestructuras viarias, los usuarios habituales del AVE continúan trasladando su malestar por la calidad de los servicios asociados a la estación. Las críticas se centran en la frecuencia del transporte público, la falta de servicios complementarios y las dificultades de acceso en determinadas franjas horarias. En este sentido, Mazarías ha reconocido que “queda trabajo por hacer” en la mejora de la experiencia del viajero y ha apuntado que el Ayuntamiento mantiene contactos con otras administraciones y operadores para abordar estas carencias.

Así, el debate en torno a la estación Segovia-Guiomar vuelve a poner sobre la mesa una realidad que se repite desde su inauguración: la inversión en viales y accesos avanza, pero los usuarios reclaman que esa mejora de infraestructuras vaya acompañada de servicios eficaces y acordes al volumen de viajeros que utiliza diariamente la alta velocidad en la ciudad.