8 Comments

La Junta de Castilla y León prevé iniciar en un plazo aproximado de dos meses el procedimiento de licitación de las obras del nuevo instituto y del nuevo centro de Formación Profesional del barrio de San Lorenzo, en Segovia, con un presupuesto estimado de 27 millones de euros. Así lo anunció la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante una visita a las obras de mejora de la eficiencia energética del IES Andrés Laguna.
La actuación contempla la construcción conjunta de ambos centros en un único contrato, una fórmula que la Consejería ha decidido emplear para “ver si de esta forma hay empresas con capacidad técnica y solvencia presupuestaria para abordarlo”. Según explicó Lucas, el proyecto básico ya está redactado y en estos momentos se están subsanando aspectos técnicos de cara al proyecto definitivo.
La parcela donde se ubicará la nueva infraestructura educativa se encuentra en el tramo final de la avenida Vía Roma, junto al Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, cuenta con una superficie de 10.380 metros cuadrados y fue cedida por el Ayuntamiento de Segovia. Desde la Consejería se recuerda que se trata de una obra de larga duración, con un plazo de ejecución cercano a los cuatro años, por lo que, si se cumplen los plazos previstos, el nuevo instituto podría estar finalizado en torno a 2030.
13 enero, 2026
Debe ser que en 4 años de legislatura no han tenido tiempo y se ponen a ello tres meses antes de las elecciones. Otra milonga que nos contaran para un proyecto que se lleva intentando construir mas de 15 años.
Y como este anuncio vendran muchos mas. Que ante unas elecciones les entra de pronto el ansia de licitar, aprobar e inagurar cositas.
Y antes de aguantar comentarios obvios, lo hacen todos los partidos por igual. Pero da la casualidad que los que me afectan directamente son los de la Junta de Castilla y Leon.
Y tambien, no es necesario que pongais comentarios sobre Abalos, Koldo, prostitutas, Zapatero, Venezuela, etc, etc… seria lo mismo de todos los dias.
13 enero, 2026
La gente no le da mucha importancia a las elecciones Autonómicas y a mi parecer son las más importantes, son unas de las cosas que más nos afectan diariamente: educación, sanidad, política industrial, gestión de aguas, gestión/prevención de incendios… Son muy importantes estas elecciones, pero como aquí siempre sale lo mismo pues seguiremos como siempre
13 enero, 2026
Si quieres nivel, bajo, bajo, más bien lamentable, vota a Aceves o a Clara. O al de Soria experto en conducir encima de un water.
13 enero, 2026
Mira el Teatro Cervantes. A lo mejor en el 2050 lo acaba tu amada Psoe.
13 enero, 2026
Ábalos, Koldo, prostitutas.
Zapatero, Venezuela.
Sánchez, si quieren ayuda que la pidan.
13 enero, 2026
Demostrando el nivel.. por si quedaba alguna duda…
13 enero, 2026
Vota a Sánchez, al menos su mujer conoce a fondo el negocio de la prostitución que llevaba junto con su papi. Sauna Azul y Sala Adán. Se gana mucho dinero. 100.000 euros puso el padre para hacer jefe de la Psoe a Pedro,según han declarado su compadres del Peugeot.
13 enero, 2026
Sánchez: Son las 5 y no he comido.
Tito Berni, Aldama…