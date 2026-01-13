8 Comments

La Junta de Castilla y León prevé iniciar en un plazo aproximado de dos meses el procedimiento de licitación de las obras del nuevo instituto y del nuevo centro de Formación Profesional del barrio de San Lorenzo, en Segovia, con un presupuesto estimado de 27 millones de euros. Así lo anunció la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante una visita a las obras de mejora de la eficiencia energética del IES Andrés Laguna.

La actuación contempla la construcción conjunta de ambos centros en un único contrato, una fórmula que la Consejería ha decidido emplear para “ver si de esta forma hay empresas con capacidad técnica y solvencia presupuestaria para abordarlo”. Según explicó Lucas, el proyecto básico ya está redactado y en estos momentos se están subsanando aspectos técnicos de cara al proyecto definitivo.