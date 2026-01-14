La renovación integral de las canalizaciones de fibrocemento por nuevas conducciones de hierro fundido en el paseo del Obispo obligarán al cierre de la vía desde el próximo 15 de enero, con la previsión de que las obras se prolonguen durante el plazo de un mes.

Durante el periodo de actuación se mantendrá esta calle cortada al tráfico, desviándose la circulación de vehículos a la cuesta de San Bartolomé y la calle Mal Consejo.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que cuenta con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea a raves del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.