4 Comments

El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos–AV) ha convocado un encuentro abierto con la ciudadanía para debatir sobre la situación actual de la ciudad y los principales retos pendientes del mandato municipal. El acto tendrá lugar el viernes 16 de enero, a las 18.00 horas, en el Centro Cívico de San José, y está dirigido a vecinos, asociaciones y colectivos sociales interesados en participar en los asuntos municipales.

La iniciativa surge, según explica la formación, ante la ausencia de un debate institucional sobre el estado de la ciudad en este momento del mandato. Desde el grupo municipal señalan que este encuentro pretende servir como espacio de diálogo directo para “compartir impresiones, diagnósticos y soluciones” sobre la situación de Segovia en el presente y de cara a los próximos años.

En el acto intervendrán el portavoz del grupo, Guillermo San Juan, y las coportavoces Beatriz Sánchez y Raffaela Galante, quienes introducirán el debate antes de dar paso a un turno abierto de participación ciudadana. San Juan ha señalado que “Segovia necesita espacios reales de escucha, debate y participación para analizar dónde estamos y decidir colectivamente hacia dónde queremos ir en los próximos años”, añadiendo que la falta de un debate institucional “no puede sustituirse por el silencio, sino por más apertura y más democracia”.

Desde Segovia en Marcha subrayan que el objetivo del encuentro es recoger propuestas y escuchar las demandas de la ciudadanía, asumiendo también las críticas. En este sentido, Galante y Sánchez apuntan que “en política se habla mucho y se escucha poco”, y defienden la necesidad de generar espacios de diálogo que permitan evaluar de forma colectiva el rumbo de la ciudad.