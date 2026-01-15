Els Joglars, Paloma San Basilio y Pepón Nieto este trimestre en el Juan Bravo

El final del mes de enero y los meses de febrero y marzo se avecinan “potentes” y “multidisciplinares” en el Teatro Juan Bravo, como señalaba esta mañana en rueda de prensa el vicepresidente de la institución provincial y titular de Cultura, José María Bravo, al presentar junto al director del Teatro, Marco Antonio Costa, una nueva programación que contará con más de una veintena de espectáculos calendarizados, a los que hay que sumar los conciertos de la Sociedad Filarmónica, las Jornadas de Plectro y Guitarra de Segovia y otros eventos organizados por entidades de la provincia, como el Patronato del Alcázar o la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva, para los que el Teatro cederá su espacio.

En cualquier caso, en este calendario tan intenso, hay varios nombres que destacan sobre el cartel: en primer lugar, el de Els Joglars, que abrirá la programación el próximo 24 de enero con el estreno en Castilla y León de una versión actualizada y adaptada por Albert Boadella y Ramon Fontserè de ‘El retablo de las maravillas’ de Cervantes. También, el de Paloma San Basilio que, siguiendo el hilo del Manco de Lepanto, llegará a Segovia el 7 de febrero como Dulcinea para dar a conocer, entre fragmentos de ‘Don Quijote’, textos originales y canciones, el lado más personal y desconocido de la idealizada dama del Toboso. Por último, el de Pepón Nieto, quien los días 20 y 21 de febrero, de la mano de Pentación, protagonizará junto a Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad la tragicomedia ‘La pasión infinita’. La obra será el primero de los dos estrenos nacionales -el otro será ‘Mío’ de Paladio Arte el 13 de marzo- que acogerá el Teatro este trimestre.

Para José María Bravo, “volver a contar con Pentación para un nuevo estreno nacional en este Teatro Juan Bravo es un lujo y hacerlo con un intérprete del talento de Pepón Nieto es una suerte que los segovianos deberían aprovechar; si no es un día, al siguiente, porque esa es la intención de la Diputación y el Teatro al hacer un esfuerzo para programar una función así dos tardes consecutivas, que nuestros vecinos puedan tener al menos dos opciones para disfrutarla”. Sin dar demasiados detalles sobre la trama de ‘La pasión infinita’, el vicepresidente sí avanzaba que trata “sobre esos sueños que se persiguen de manera machacona, insistente y sin ningún sentido, hasta que se cumplen de forma un tanto peculiar y cómica a ojos de los demás”.

Por lo que respecta a las funciones puramente teatrales programadas, el Juan Bravo acogerá también en los próximos meses una versión con el sello de Chapitô de ‘Julio César’ el 31 de enero; el homenaje a los ‘Feriantes’ de El Patio Teatro en colaboración con el Centro Dramático Nacional el 27 de febrero; el musical ‘Tributo’ a diez años de vida de La Teta Calva el 28 de febrero; ‘El barbero de Picasso’, con un no menos importante y reconocido Pepe Viyuela en el papel del artista malagueño el 15 de marzo; y el 21 de marzo ‘Mihura, el último comediógrafo’, otro homenaje, en esta ocasión al que está considerado el dramaturgo que revolucionó la comedia española.

Además, el Teatro Juan Bravo acogerá el 15 de febrero un nuevo Ciclo de Teatro Extra con dos sesiones programadas de las funciones ‘El conserje’ y ‘Ma solitud’; dos propuestas de treinta minutos cada una, que se representarán de manera consecutiva a las 17:30 horas y a las 20:00 horas. Por otro lado, el espacio cultural más importante de la provincia también se sumará a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un ‘Fin de semana en femenino’, que traerá los días 6, 7 y 8 de marzo, el humor musicalizado de ‘Deadpan karaoke’, la danza de ‘Anónimos’ y la ‘Poesía de mujer’ de Charo López respectivamente.

“Volvemos a proponer espectáculos de diferente índole porque somos conscientes de que el público segoviano es exigente y disfruta, tanto de una tarde de recital poético musicalizado como de una comedia que busca poco más que entretener”, aseguraba José María Bravo, informando también de que “los divertidos y siempre sorprendentes Yllana” regresarán al Teatro el 13 de febrero con ‘War baby’, en un fin de semana en el que el flamenco del festival de Las Minas protagonizará el día de los enamorados con un espectáculo de cante y baile. Finalmente, entre el teatro y la música, Antonio Romera ‘Chipi’ transformará el Juan Bravo en una taberna para interpretar ‘El bar nuestro de cada día’ el 14 de marzo.

Para los más pequeños, las propuestas teatrales estarán marcadas en el calendario los días 25 de enero con ‘Compaña’, el 1 de febrero con ‘Scrooge y los fantasmas’; el 1 de marzo con ‘Andersen, el patito feo’ y el 22 de marzo con la adaptación infantil de ‘La vida es sueño’, ‘Y los sueños, sueños son’. Además, y expresamente dirigida a bebés de entre seis meses y tres años, el Teatro Juan Bravo acogerá el 22 de febrero ‘Univers’, un espectáculo sensorial lleno de poesía visual, música en directo y objetos en movimiento.

Eliades Ochoa y los músicos segovianos

Además, si hay varios nombres propios encabezando la cartelera en la rama teatral de la programación, no es menos importante el de Eliades Ochoa en la vertiente musical de este primer trimestre del año. El artista cubano, uno de los fundadores del Buenavista Social Club, ganador de varios Grammy Latinos y colaborador de músicos como Compay Segundo, iniciará su gira española el 20 de marzo en el Juan Bravo, donde compartirá con el público las mejores melodías caribeñas.

Por otro lado, el Teatro también volverá a ejercer de impulsor de la música de la provincia, acogiendo la puesta de largo de los trabajos de algunos artistas segovianos. Así, el auditorio cerrará su programación de este trimestre con los conciertos de Juanan Sanz el 27 de marzo y de Dusty Riders el 28.

Las entradas para todas las funciones estarán a la venta, tanto en taquilla como en Tickentradas, a partir de hoy, miércoles 14, a las 11:00 horas, y los precios, como informaba el diputado, volverán a oscilar entre los 6 euros de las entradas de los conciertos de los grupos segovianos y los 36 euros del recital de Eliades Ochoa.