La Guía del Cocido calienta pucheros en 35 restaurantes segovianos

La Guía del Cocido de Segovia celebra su decimocuarta edición consolidándose como una referencia gastronómica para segovianos y visitantes. En esta edición participan 35 establecimientos, que ofrecen distintas versiones del cocido tradicional, con propuestas repartidas tanto en la capital como en el medio rural de la provincia.

Más de la mitad de los restaurantes incluidos se localizan fuera de la ciudad, en municipios como Cantimpalos, Collado Hermoso, San Rafael, Revenga, El Espinar, Sepúlveda o el Real Sitio de San Ildefonso, entre otros. Los precios por persona oscilan entre 13 y 30 euros, lo que permite acceder a una amplia variedad de opciones adaptadas a distintos presupuestos.

La guía recoge información práctica sobre cada establecimiento, incluyendo ubicación, disponibilidad y características del cocido, muchos de ellos elaborados con productos de la tierra y siguiendo recetas tradicionales. Entre las propuestas se encuentran cocidos preparados en hornos de leña, a las brasas de encina o en puchero de barro, reflejando la diversidad de técnicas y estilos.

La Guía del Cocido estará disponible tanto en formato digital, a través de su página web, como en folleto impreso, cuya distribución comenzará en los próximos días. Además, los restaurantes participantes cuentan con códigos QR y material identificativo que facilita el acceso a toda la información actualizada durante el año. https://guiadelcocido.com/