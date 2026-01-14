5 Comments

La Gimnástica Segoviana anunció ayer martes la salida de Iñaki Bea como entrenador del primer equipo, una decisión que ha generado debate en el entorno azulgrana. Aunque el club no ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos del relevo, diversas fuentes cercanas a la entidad apuntan a una suma de factores que habrían precipitado la ruptura antes del final de la temporada.

Aquí las cinco claves:

Uno de los elementos clave habría sido la falta de sintonía con parte del vestuario. Según miembros del club, la relación entre el técnico y los jugadores se habría limitado casi exclusivamente al ámbito deportivo, sin que llegara a consolidarse un vínculo de confianza fuera del terreno de juego. El método de trabajo del entrenador, especialmente en la gestión del grupo, no habría terminado de convencer a una parte significativa de la plantilla. A ello se sumaría que el propio Iñaki Bea ya tenía asumido que no continuaría la próxima temporada, una idea que, siempre según su entorno más cercano, habría compartido en círculos privados desde hace semanas. Este escenario habría generado una sensación de fin de ciclo anticipado, poco compatible con un proyecto que aún debía recorrer buena parte del calendario. Otro aspecto relevante sería la falta de confianza de la dirección deportiva, una situación que, de haberse prolongado, corría el riesgo de enquistarse con el paso de las jornadas. En el club existía la percepción de que la convivencia diaria se estaba volviendo cada vez más compleja, lo que habría acelerado la toma de decisiones. También llama la atención, según fuentes del entorno segoviano, la exposición pública del entrenador en la ciudad, donde habría hecho gala de su condición de técnico de la Segoviana en distintos ámbitos sociales. Sin ser un elemento determinante por sí solo, este aspecto habría generado incomodidad interna en un club tradicionalmente discreto en este tipo de cuestiones. A todo ello se añadiría una pérdida progresiva de margen de maniobra deportiva, con dudas sobre la capacidad del equipo para evolucionar en el tramo decisivo de la temporada bajo la misma dirección. Desde dentro se habría interpretado que un cambio a tiempo permitiría reconducir dinámicas antes de que el desgaste y la perdida de los playoffs fuera irreversible.

Con este contexto, la Gimnástica Segoviana optó por adelantar una decisión que, según fuentes internas del club, era difícilmente evitable a medio plazo, apostando por una solución transitoria en el banquillo mientras se define el futuro inmediato del proyecto deportivo.