5 Comments

La Gimnástica Segoviana anunció ayer martes la salida de Iñaki Bea como entrenador del primer equipo, una decisión que ha generado debate en el entorno azulgrana. Aunque el club no ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos del relevo, diversas fuentes cercanas a la entidad apuntan a una suma de factores que habrían precipitado la ruptura antes del final de la temporada.
Aquí las cinco claves:
- Uno de los elementos clave habría sido la falta de sintonía con parte del vestuario. Según miembros del club, la relación entre el técnico y los jugadores se habría limitado casi exclusivamente al ámbito deportivo, sin que llegara a consolidarse un vínculo de confianza fuera del terreno de juego. El método de trabajo del entrenador, especialmente en la gestión del grupo, no habría terminado de convencer a una parte significativa de la plantilla.
- A ello se sumaría que el propio Iñaki Bea ya tenía asumido que no continuaría la próxima temporada, una idea que, siempre según su entorno más cercano, habría compartido en círculos privados desde hace semanas. Este escenario habría generado una sensación de fin de ciclo anticipado, poco compatible con un proyecto que aún debía recorrer buena parte del calendario.
- Otro aspecto relevante sería la falta de confianza de la dirección deportiva, una situación que, de haberse prolongado, corría el riesgo de enquistarse con el paso de las jornadas. En el club existía la percepción de que la convivencia diaria se estaba volviendo cada vez más compleja, lo que habría acelerado la toma de decisiones.
- También llama la atención, según fuentes del entorno segoviano, la exposición pública del entrenador en la ciudad, donde habría hecho gala de su condición de técnico de la Segoviana en distintos ámbitos sociales. Sin ser un elemento determinante por sí solo, este aspecto habría generado incomodidad interna en un club tradicionalmente discreto en este tipo de cuestiones.
- A todo ello se añadiría una pérdida progresiva de margen de maniobra deportiva, con dudas sobre la capacidad del equipo para evolucionar en el tramo decisivo de la temporada bajo la misma dirección. Desde dentro se habría interpretado que un cambio a tiempo permitiría reconducir dinámicas antes de que el desgaste y la perdida de los playoffs fuera irreversible.
Con este contexto, la Gimnástica Segoviana optó por adelantar una decisión que, según fuentes internas del club, era difícilmente evitable a medio plazo, apostando por una solución transitoria en el banquillo mientras se define el futuro inmediato del proyecto deportivo.
14 enero, 2026
Últimamente hacía declaraciones poco motivantes para los jugadores y el club.
14 enero, 2026
Vaya artículo ruin. Supongo que lo ha escrito Renedo o De Frutos. Estaría guay que hablarais con la parte opuesta, para contrastar pareceres un poco, que para voceros de la directiva ya hay 87 periódicos más… Mi opinión, que no me ha pedido nadie, Iñaki es un tipo con personalidad y cristalino, que dice lo que piensa y, alguna vez que otra, no piensa lo que dice, pero su gestión es soberbia. Estamos a 3 del líder con toda la 2ª vuelta por jugarse. No hace tanto luchábamos por no bajar a 3ª rfef. Que parece que los que quieren comer siempre chuletón a veces se acaban atragantando. Zortu Iñaki, visca la Sego!
14 enero, 2026
Igual ha influido que es un tipo que no cae bien ni en su casa… En cuanto a su preparación para lo deportivo me reservo mi opinión… Pero desde mi punto de vista no vale ni para unos alevines de un pueblo recóndito.
14 enero, 2026
De culo y cuesta arriba. Lo mismo da tiempo a descender como quisieran algunos .
14 enero, 2026
El artículo está cocinado por algún directivo que trata de justificar lo injustificable. El problema que tiene la junta es que en este asunto se les está viendo las costuras del chiringuito que tienen montado para llevárselo entre cinco.
El amiguismo les va a matar y el ansia por quedarse con el club también. Como Iñaki Bea les ha salido rana porque les canta las verdades a cierto directivo tabacalero y a alguna vaca sagrada…. pues a por él, como intentan con todos los que no les bailan el agua y les dice guapos y lo bien que lo hacen.
El aficionado a pagar carné y comprar camisetas…. que luego ya ellos hacen y deshacen. En este asunto les está dejando tocados porque mucha gente les está pillando el truco