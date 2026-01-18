Palazuelos retira la moción sanitaria tras abrir negociaciones con la Junta

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma celebró el jueves 15 de enero, un pleno ordinario marcado por el debate en torno a la atención sanitaria en los consultorios del municipio, así como por la votación de varias mociones presentadas por los grupos municipales.

La cuestión sanitaria centró el principal asunto del orden del día, con una moción conjunta presentada por Municipio Unido y Partido Popular para reclamar mejoras en la atención primaria. Finalmente, ambos grupos decidieron retirar la iniciativa tras iniciarse contactos previos con la Junta de Castilla y León. Según explicó el portavoz de Municipio Unido, Juan José Martín Sevillano, desde la administración autonómica se les trasladó que eran “conscientes de los problemas existentes”. En este contexto, los proponentes optaron por retirar la moción y apostar por el diálogo institucional como vía para mejorar la atención sanitaria en el municipio, comprometiéndose a realizar un seguimiento de los avances.

En el pleno también se debatieron dos mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista. La primera, relativa a la elaboración de un plan municipal de emergencias, fue rechazada con ocho votos en contra de Municipio Unido y PP, y cinco votos a favor de PSOE y Vox. Desde el equipo de gobierno se argumentó que el Ayuntamiento ya dispone de protocolos de actuación y mecanismos de coordinación con otras administraciones, considerando que la propuesta supondría una duplicación de instrumentos sin aportar mejoras sustanciales en la gestión de emergencias.

La segunda moción socialista, centrada en promover un proceso de participación ciudadana en el proyecto del entorno del Arroyo de la Vega, también fue rechazada. En este caso, la iniciativa contó con los votos en contra de Municipio Unido y PP, la abstención de Vox y el apoyo del PSOE. El portavoz de Municipio Unido defendió que el proyecto se encuentra ya en una fase avanzada, pendiente únicamente de trámites con la Confederación Hidrográfica del Duero, y que introducir nuevos procesos participativos en este momento podría retrasar su ejecución y comprometer la obtención de subvenciones.