4 Comments

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado este miércoles, en rueda de prensa, una nueva cadena de incumplimientos y errores de planificación del equipo de gobierno del Partido Popular que, a juicio de la formación liberal, están teniendo un impacto directo en las arcas municipales y en el desarrollo de la ciudad.

Uno de los ejemplos más claros es el derribo del antiguo parque de bomberos, una actuación financiada con remanentes de tesorería que debía estar completamente ejecutada y justificada antes del 31 de diciembre de 2025, aunque las previsiones iniciales del alcalde es que estuviera concluida en 2024. Sin embargo, las obras se iniciaron a mediados de noviembre de 2025 y no han finalizado en plazo, lo que obliga ahora al Ayuntamiento a buscar financiación alternativa.

“Estamos ante un caso de manual de mala gestión: una obra que podría haber concluido en tiempo y forma, pero con la que, sin embargo, el equipo de gobierno ha vuelto a demostrar su incapacidad de cumplir unos plazos que ellos mismos conocían”, ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, quien ha subrayado que “esto no es un problema técnico, es una falta de previsión y de responsabilidad política”.

Ciudadanos también ha alertado de la pérdida parcial de una subvención europea de 3,8 millones de euros concedida al Ayuntamiento para actuaciones en zonas verdes, entre ellas la renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, la intervención más ambiciosa, con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros y cuyo concejal responsable afirmó recientemente que su ejecución a 31 de diciembre de 2025 rondaba el 85%. La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha denegado la prórroga solicitada por el gobierno municipal, lo que implica que Segovia no recibirá la totalidad de los fondos previstos.

“Lo que no pague Europa lo van a tener que pagar los segovianos. Es otro proyecto mal gestionado, otro plazo incumplido y otro golpe a las cuentas municipales”, ha advertido Otero.

Segovia Intermodal

Otro de los asuntos señalados por Ciudadanos ha sido la participación del Ayuntamiento en la sociedad Segovia Intermodal, impulsora del puerto seco de La Costanilla. El Pleno de diciembre aprobó por urgencia la aportación municipal de 50.000 euros, alegando la necesidad de ejecutar ese pago de forma inmediata. Sin embargo, a día de hoy, el Ayuntamiento no ha abonado dicha cantidad.

“Nos dijeron que era urgente y ahora resulta que no se ha pagado nada. Ni urgencia, ni ejecución, ni compromiso con un proyecto estratégico para el futuro económico de Segovia”, ha criticado la portavoz liberal.

Para Otero, “que el Ayuntamiento se permita esta parsimonia con una cuestión estructural y estratégica es absolutamente terrible y viene de la mano otra vez más de una gestión incompetente e incapaz totalmente por parte de Mazarías”.

La formación naranja ha enmarcado estos hechos en una valoración global de la gestión del alcalde, José Mazarías, que ya alcanza los dos años y medio de mandato sin que haya ofrecido un balance público de resultados.

“Hemos superado el ecuador de la legislatura y el alcalde ni siquiera se ha molestado en rendir cuentas: ni ante los segovianos en un Debate sobre el estado de la ciudad, ni ante la opinión pública ofreciendo ruedas de prensa con balance anual. No ha explicado qué ha hecho ni qué ha conseguido para Segovia, y eso no es casualidad: es porque tiene muy poco que contar”, ha afirmado Otero, quien incide en que “la ciudad no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades, fondos y proyectos por la falta de planificación y la improvisación constante de este gobierno municipal”.

En último lugar, la portavoz de Ciudadanos se ha referido al conflicto existente entre la Policía Municipal y el equipo de gobierno: “Estamos perplejos ante las exigencias del gobierno municipal para con este colectivo de trabajadores del Ayuntamiento. Entendemos y defendemos todas y cada una de sus reclamaciones, que no son, ni más ni menos, que cumplir con lo acordado en la mesa de negociación celebrada el 29 de agosto de 2024. El equipo de gobierno del señor Mazarías está tratando de manipular a la opinión pública para que en esta crisis los principales perjudicados sean los propios policías municipales”.