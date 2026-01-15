El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado formalmente la convocatoria urgente del Consejo de Policía Local y del Consejo de Bomberos, al considerar que la situación actual de ambos servicios afecta directamente a la seguridad ciudadana. La petición fue registrada hace una semana y, según el PSOE, no ha recibido respuesta por parte del equipo de Gobierno del PP.
La portavoz socialista, Clara Martín, explicó que su grupo esperó de forma deliberada antes de hacer pública esta solicitud, respetando los tiempos institucionales y las asambleas internas de los propios colectivos profesionales. El objetivo, señaló, es reactivar estos órganos como espacios de diálogo institucional para abordar los conflictos existentes, frente a una forma de gobernar que calificó de basada en “el silencio y la imposición”. En este sentido, afirmó que “lo que no puede ser es que el PP opte por el silencio, la imposición y la falta de diálogo y de planificación”.
Policía Local
En relación con la Policía Local, el PSOE alertó de que un tercio de la plantilla tiene abiertos expedientes informativos, una situación que la formación considera preocupante. Según Martín, el equipo de Gobierno ha sustituido el diálogo político y la negociación sindical por decretos y expedientes disciplinarios, generando un clima interno de tensión y desmotivación. La portavoz socialista planteó de forma directa el escenario actual al preguntarse: “¿Qué es lo que pretende el señor Mazarías? ¿Expulsar del cuerpo a un tercio de los policías locales de esta ciudad?”.
Desde el PSOE sostienen que en estas condiciones “no se podrá garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas con una Policía Local que actualmente se encuentra totalmente desautorizada, desmotivada y bajo la amenaza constante del equipo de Gobierno del PP”. Por ello, defienden que el Consejo de Policía Local, órgano que funcionó con normalidad en mandatos anteriores, debe ser el marco para reconducir el conflicto y recuperar la negociación.
Bomberos: reorganización tras cambios estructurales
La situación del Servicio de Bomberos también fue señalada por el grupo socialista. Tras la jubilación del jefe del parque y la rescisión del convenio con la Diputación, el servicio ha funcionado durante meses sin una dirección técnica superior. Aunque recientemente se ha incorporado un suboficial, Martín advirtió de que “no puede recaer toda la responsabilidad técnica y operativa sobre una sola persona”. Además, el servicio afronta un nuevo escenario al prestar cobertura únicamente dentro del término municipal de Segovia, lo que obliga, según el PSOE, a una reorganización completa del operativo. A ello se suma la finalización, el pasado 31 de diciembre, del decreto que atribuía determinadas funciones operativas a cabos y bomberos, lo que ha generado incertidumbre interna. El PSOE reclama la convocatoria del Consejo de Bomberos para analizar esta nueva realidad desde una perspectiva técnica y organizativa.
Sra. Clara, el problema generado en la policía local se viene arrastrando también por vd. y sus antecesores aunque ahora el equipo de gobierno del PP, que como bien se conoce por su arrogancia y prepotencia entran a todo por decreto como los toros miura, que en definitiva vendrá bien ya que al final resolverá las cuestiones no ajustadas a derecho por vía judicial . El consejo policía si sirve para dotar de unas dependencias dignas, hecho que vd. ni gestiono , ni se acordo,así como otras cuestiones que faciliten en los presupuestos dotación presupuestaria, hecho que nunca se hizo,aunque políticamente no de votos, bien venido sea. Los bomberos han sido los niños bonitos del Ayto. pero siempre ha habido mal ambiente interno, disimulado y callado por sus beneficios económicos y dotacionales que ahora sin mando va a la deriva
15 enero, 2026
Razón tienes Lord cuando dices que la cosa viene de atrás pero es verdad también que cuando entras en política ya sabes lo que te van dejando, aunque esté equipo de gobierno se escude siempre en que la culpa es de los demás.
El golpe de decreto es ya el elemento de coacción y su señal de identidad hacia los trabajadores para hacer lo que ellos digan cuando lo digan y como lo digan, ellos piensan que ya irán al juzgado para que les den la razón. Una posible separación del servicio a los policías en sus expedientes informativos?. No se que se piensan que son. Y los bomberos, los niños bonitos. Un servicio sin oficial superior permitiendo el sr concejal que el servicio sea dirigido por una gestora de bomberos como ellos la definen. Lo que pasa en los servicios de emergencia de la capital es para una película de ciencia ficción. Pero todos tranquilos, estamos en buenas manos.
15 enero, 2026
El PSOE de Segovia tiene poca credibilidad. Ninguno de sus miembros está a la altura política que se espera de un partido de Estado, y los que pudieron estar, fueron listos y salieron a tiempo (no miro a nadie, Juan Luis).