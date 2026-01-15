El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado formalmente la convocatoria urgente del Consejo de Policía Local y del Consejo de Bomberos, al considerar que la situación actual de ambos servicios afecta directamente a la seguridad ciudadana. La petición fue registrada hace una semana y, según el PSOE, no ha recibido respuesta por parte del equipo de Gobierno del PP.

La portavoz socialista, Clara Martín, explicó que su grupo esperó de forma deliberada antes de hacer pública esta solicitud, respetando los tiempos institucionales y las asambleas internas de los propios colectivos profesionales. El objetivo, señaló, es reactivar estos órganos como espacios de diálogo institucional para abordar los conflictos existentes, frente a una forma de gobernar que calificó de basada en “el silencio y la imposición”. En este sentido, afirmó que “lo que no puede ser es que el PP opte por el silencio, la imposición y la falta de diálogo y de planificación”.

Policía Local

En relación con la Policía Local, el PSOE alertó de que un tercio de la plantilla tiene abiertos expedientes informativos, una situación que la formación considera preocupante. Según Martín, el equipo de Gobierno ha sustituido el diálogo político y la negociación sindical por decretos y expedientes disciplinarios, generando un clima interno de tensión y desmotivación. La portavoz socialista planteó de forma directa el escenario actual al preguntarse: “¿Qué es lo que pretende el señor Mazarías? ¿Expulsar del cuerpo a un tercio de los policías locales de esta ciudad?”.

Desde el PSOE sostienen que en estas condiciones “no se podrá garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas con una Policía Local que actualmente se encuentra totalmente desautorizada, desmotivada y bajo la amenaza constante del equipo de Gobierno del PP”. Por ello, defienden que el Consejo de Policía Local, órgano que funcionó con normalidad en mandatos anteriores, debe ser el marco para reconducir el conflicto y recuperar la negociación.

Bomberos: reorganización tras cambios estructurales

La situación del Servicio de Bomberos también fue señalada por el grupo socialista. Tras la jubilación del jefe del parque y la rescisión del convenio con la Diputación, el servicio ha funcionado durante meses sin una dirección técnica superior. Aunque recientemente se ha incorporado un suboficial, Martín advirtió de que “no puede recaer toda la responsabilidad técnica y operativa sobre una sola persona”. Además, el servicio afronta un nuevo escenario al prestar cobertura únicamente dentro del término municipal de Segovia, lo que obliga, según el PSOE, a una reorganización completa del operativo. A ello se suma la finalización, el pasado 31 de diciembre, del decreto que atribuía determinadas funciones operativas a cabos y bomberos, lo que ha generado incertidumbre interna. El PSOE reclama la convocatoria del Consejo de Bomberos para analizar esta nueva realidad desde una perspectiva técnica y organizativa.