La Diputación renueva el certificado de conformidad con el ENS

La Diputación de Segovia continúa sus avances en materia de seguridad y de responsabilidad tanto con sus actuaciones como con el resto de agentes que se relacionan con la institución provincial y, en esa línea, prolonga el hito logrado en el año 2023, cuando se convirtió en la primera Diputación Provincial de Castilla y León en lograr la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Además, consiguió renovarla en el ámbito de la Oficina Virtual Tributaria de los Servicios Tributarios de la institución, ampliando además el alcance de la certificación al hacerla extensiva a su vez a la Sede Electrónica Corporativa. Es decir, al portal digital mediante el que los ciudadanos, empresas y entidades locales se relacionan con la Diputación de Segovia.

El ENS es de aplicación para todo el Sector Público y también para los proveedores que trabajan con la Administración. Ofrece un marco común de principios básicos, requisitos y medidas de seguridad orientadas a conseguir una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados. El diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez, ha resaltado el nivel alcanzado por la Diputación segoviana en objetivos como “asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestiona la institución provincial en el ejercicio de sus competencias”.

La renovación de esta certificación se ha conseguido “gracias al trabajo de los técnicos del Servicio de Informática y TIC, que a su vez han coordinado a todos los departamentos de la organización cuya intervención ha sido necesaria en el proceso”, según ha puntualizado Pérez. Y todo ello, se ha llevado a cabo en el seno del Centro de Operaciones de Seguridad con el que cuenta la Diputación, para proteger su actividad, incorporando capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad. En este marco, el presidente, Miguel Ángel de Vicente, ha manifestado la “necesidad de continuar la apuesta por la ciberseguridad, como premisa imprescindible de la transformación digital que la institución provincial realiza desde hace años, aun siendo conscientes de que nunca se pueda garantizar la seguridad absoluta”.

De cara al futuro, la Diputación de Segovia aspira a continuar con su estrategia orientada a potenciar su ciberseguridad, con inversiones que permitan mejorar las capacidades de protección y extendiendo esas medidas de seguridad a las entidades locales de la provincia que así lo requieran, a través de la Oficina de Ciberseguridad para las Entidades Locales que se puso en marcha hace un año.