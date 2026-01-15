Las asociaciones ecologistas y colectivos vecinales que han presentado alegaciones contra la nueva licencia ambiental para macroconciertos en la estación invernal de La Pinilla han advertido de graves riesgos para la seguridad y el entorno natural si el proyecto sale adelante. Así lo ha explicado Simón Cortés, portavoz de la asociación Salvemos el Pico del Lobo, en una entrevista concedida a Radio Segovia – Cadena SER.

Cortés ha señalado que el nuevo expediente sometido a información pública es, en esencia, similar al que ya fue paralizado a finales de 2024. “En el 2024, también en fechas de Navidad, se presentó una solicitud para que en esa zona se pudieran realizar conciertos y demás, pero en esa solicitud no venía ni un proyecto medioambiental ni siquiera un proyecto de gobierno, con lo cual se paralizó fácilmente”, ha recordado. Según ha explicado, el nuevo proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 24 de diciembre, con un plazo de alegaciones de solo diez días. “La fecha nos pareció horrible, parecía una cosa de tapadillo para que no nos enteráramos y se tragara el proyecto”, ha afirmado.

Uno de los puntos que más preocupa a los colectivos es el aforo previsto, de hasta 12.000 personas. Cortés ha advertido de que el espacio no reúne las condiciones adecuadas. “Es una gran pradera, un espacio sin cubrir, y 12.000 personas ahí van a estar bastante alineadas”, ha explicado, añadiendo que cualquier inclemencia meteorológica “haría que aquello se embarrara, se perdiera la hierba y se llenara de lodos y hielo”.

A este riesgo se suma, según ha indicado, la falta de planificación de accesos y aparcamientos. “Aunque pongan autobuses, llegarían miles de coches”, ha señalado, estimando que podrían acceder entre 3.000 y 6.000 vehículos. “No hay aparcamiento para eso. El que existe es para unos 250 coches y los otros terrenos no se pueden usar sin permiso”, ha afirmado, advirtiendo de que los vehículos acabarían ocupando carreteras y caminos. En caso de emergencia, ha añadido, “el paso de bomberos, policía o ambulancias sería muy complicado”.

En el plano ambiental, el portavoz de Salvemos el Pico del Lobo ha alertado de riesgos elevados. “La memoria que se presenta prácticamente no dice nada”, ha afirmado, criticando que no exista un estudio real de impacto ambiental. “Son cuatro hojas donde se dice qué se va a poner, pero no hay ningún estudio de incidencias medioambientales”, ha señalado. Entre los riesgos citados ha mencionado la acumulación de residuos, la contaminación acústica y el peligro de incendios. “Si se hace de noche, con luces, pirotecnia o cualquier instrumento de ese tipo, hay un riesgo muy alto de incendios forestales”, ha advertido.

Cortés ha añadido que el impacto no se limitaría al medio natural, sino que afectaría también a la actividad ganadera. “Es una zona ganadera y esos macroconciertos, con esos ruidos inmensos, afectarían al ganado durante toda la noche”, ha explicado, señalando también posibles perjuicios para la flora y la fauna del entorno.

El portavoz ecologista ha criticado además la actitud del Ayuntamiento de Cerezo de Arriba en la tramitación del expediente. “Nos extraña que el Ayuntamiento admita estas licencias sin decir que hay que mejorar el proyecto”, ha afirmado, añadiendo que, de no haber mediado alegaciones, “seguramente hubiese pasado sin ningún problema y se le habrían dado todas las licencias”.

La tramitación del expediente de licencia ambiental continúa ahora en fase administrativa, a la espera de que el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba resuelva las alegaciones presentadas y determine si el proyecto puede seguir adelante.