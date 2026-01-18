Una nevada “de compromiso” y avisos de heladas para el domingo

¿Escogieron el día a propósito para darle un toque frozen al álbum nupcial? ¿Coincidencia? La cuestión es que la blanca novia, oportunamente captada por un viajero del autobús municipal de Segovia, tendrá una bonita foto a juego con el Acueducto nevado, esa otra postal que en días como hoy convierte las calles de la vieja Segovia en un rally de fotógrafos a la caza de blancos.

Fiel a su cita, la nevada ha dejado Segovia congelada en sábado. Los cinco centímetros y nevadas moderadas que marcaba la previsión de la víspera se triplicaron, y los servicios de emergencia, avanzada la jornada, ya fijaban hasta 15 centímetros de nieve acumulado en buena parte de la provincia de Segovia. En consecuencia, problemas de movilidad. Embolsamiento de camiones en las princicales vías e incluso en Segovia capital, calles cortadas por el Somorrostro, José Zorrilla o Zamarramala, absolutamente impracticables a primeras horas y que se reabrió sobre las 13:00. Según se movilizaban los servicios municipales, provinciales y del resto de administraciones la situación se fue hasta cierto punto normalizando, ayudada en parte porque las temperaturas siguen al entorno de los cero grados, es decir, lejos de una helada glacial que convertiría en piedra de hielo esa capa esponjosa que cubre la ciudad. Con todo, sobre las 19 horas seguían restringidas al tráfico pesado carreteras de la red regional como la del Puerto de Navacerrada, de Navalmanzano a Navas de Oro, de Navas de Oro a Nava de la Asunción y de aquí a Santa María. En la red principal, restricción a carreteras en la A-1 y la N-6, con prohibición de adelantamiento también en la A-601.

Bajada de las mínimas hasta los -4

AEMET prevé débiles nevadas hasta la medianoche, cuando se considera que van a concluir el chubasco de nieve. Para el domingo la probabilidad de nieve es baja pero a partir de las 8 de la mañana se espera la entrada de aires muy fríos que podrían llevar el termómetro hasta los –4 grados con temperaturas que no subirán del punto de congelación hasta la noche. En consecuencia, un domingo muy frío que congelará los acumulados de nieve dificultando ahora de verdad la movilidad tanto peatonal como rodada. Será un racha de frío que se espera dure unas pocas horas pero, a continuación, se espera la entrada de otro frente húmedo el lunes con alta probabilidad de nevadas aunque temperaturas menos álgidas.

