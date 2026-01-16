Comienza el derribo del inmueble ilegal junto al arroyo de la Vega en Palazuelos

Palazuelos de Eresma ha iniciado este viernes los trabajos de derribo del inmueble ilegal situado junto al arroyo de la Vega, en las inmediaciones del polideportivo municipal, poniendo fin a un problema urbanístico que se arrastraba desde hace más de dos décadas.

Las máquinas han comenzado a actuar sobre la construcción, una vivienda unifamiliar que quedó inacabada y que fue paralizada hace más de una década al comprobarse que invadía la zona de protección del arroyo. Desde entonces, el inmueble permanecía abandonado, sin uso y fuera de ordenación urbanística. Durante años, el solar se convirtió en un punto degradado del casco urbano, en una de las entradas principales a la localidad, generando quejas vecinales por su estado de abandono, además de problemas de salubridad y seguridad. Su proximidad al cauce del arroyo y a equipamientos públicos como el polideportivo y el colegio incrementaba la preocupación por el impacto ambiental y el riesgo en caso de crecidas.

Compra municipal

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma adquirió recientemente la parcela por alrededor de 20.000 euros, una vez agotadas las vías administrativas para forzar su demolición por parte del propietario. Con la titularidad ya en manos municipales, el consistorio optó por ejecutar directamente el derribo para restaurar la legalidad urbanística. En mayo de 2025, el pleno municipal aprobó una modificación presupuestaria que incluía la financiación necesaria para esta actuación, junto a otras inversiones municipales. El derribo fue tramitado mediante un contrato menor, con un presupuesto de licitación ligeramente superior a los 13.000 euros, y un plazo de ejecución de 15 días.

El comienzo del derribo marca así el cierre de uno de los expedientes urbanísticos más prolongados del municipio y abre una nueva etapa para la ordenación de este entorno junto al Pabellón clave para Palazuelos de Eresma.