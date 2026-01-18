8 Comments

Empiezo a sospechar que algo pero que muy gordo le han hecho los segovianos a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero María Jesús Lafuente. A lo que pasa en El Espinar, que este otoño se han salvado por los pelos de ir a por agua al Moros en carretones, añadan esta estrategia de ir destruyendo azudes y represas a lo largo del Eresma. No sé, es cierto que hablo desde la comodidad de la ignorancia en temas hidráulicos, no soy el Tapia, ¿pero ustedes lo ven normal? ¿Volar por los aires un bonito azud de 500 años? ¿No habrá mejores cosas qué hacer?

No tiene explicación. Desde la CHD señalan la peligrosidad que tiene el abandono del azud (¿para quién, para qué?) y apelan a fantasmales argumentos de renaturalización del río (¿renaturalizar 500 años después? Pero cómo les digo yo creo que hay más. No sé, una intoxicación por judiones de garrafón de la familia materna de la presidenta que le llevó a alimentar un odio eterno a los segovianos, Cándidofobia, o tal vez que, en su lecho de muerte, un familiar resentido le hiciera jurar a la mujer un odio eterno a los azudes?

Amo los ríos. A diferencia de las montañas son llanitos y no te cansan. Puedes meter los pinreles en el agua cristalina y te mejora la circulación. Cuando van limpios son más bonitos que las pesetas. E históricamente todos y cada uno de ellos cuentan grandes páginas de la historia pequeña de la vida de la gente. El azud era la mar de bonito, un remanso de agua que, o yo no sé nada o además era más un activo ambiental que un déficit, ¿no habíamos quedado en la importancia de los humedales que pueden aguantar agua todo el año? Pues nada, a tomar por saco.

Para mayor mortificación está la excusa administrativa. Entiendo que haya que poner orden en el maremagnum de concesiones históricas y tradicionales, a veces ni eso, aprovechamientos históricos para molinos y caceras de los arroyos, hoy sin dueño. El diputado José Luis Aceves, en su artículo quincenal en este mismo medio, nos dice que había una suerte de compromiso por el cual los ayuntamientos de Cabezuela y Veganzones, “solicitarían a la CHD la concesión de dicho azud, y la CHD invertiría en convertir ese espacio en una zona de ocio para los vecinos/as y visitantes. Con evidente sorpresa comprobé esta semana que no consta que dichos ayuntamientos en los últimos años hayan solicitado esa concesión y en ese caso, la normativa europea y la seguridad, empujaban a su derribo”.

Caray, dejando de lado que hay mucho de escurrir el bulto en la versión de Aceves (la culpa siempre es de otro), y que es cierto que la salvajada de Puente Mesa cuenta con la alucinante aprobación de la Junta), ya es mala suerte, que por una vez la Confederación haya sido celérica. Se tiran 30 años para reparar una presa como la del Tejo, y ahora, en dos veranos, acaban con el azud. Todos estos alcaldes que mandan papeles a la CHD para limpiar un cauce y que esperan, esperan y esperan sin respuesta mandato tras mandato deben ser unos memos.

Y hablando de alcaldes, no sé si tendrá mucho que ver pero en Palazuelos estamos de enhorabuena. Hace 25 años se paralizaron unas obras en en el Arroyo de la Vega. Alguien tuvo la brillante idea de ponerse a construir una casa en medio del arroyo, me temo que a las bravas. Le pararon las obras y desde entonces aquello ha sido un zarzal donde la chavalada se ocultaba para “turbios” tejemanejes. Un escombro más feo que pegar a una madre. Moviendo más papeles que una imprenta, el actual equipo de Gobierno, esta extraña y sorprendentemente bastante dinámica coalición entre el PP de Jesús Nieto y ex-comunistas y ex-naranjas (Municipio Unido), ha logrado primero expropiar los terrenos y luego incoar el expediente de derribo. La ruina es historia. Ha costado, eso sí, 30.000€ hasta donde sé (más multas imagino compensadas por el proceso). Y cabe preguntarse, ¿Dónde estaba la CHD ahí, ein…? Caray, si querían un ejemplo de libro de “naturalización del cauce, ¿Por qué no haber empezado por allí? Y anda que no habrá en Castilla esqueletos de los tiempos del pelotazo llamando a gritos la piqueta de Confederación… Pero claro, o la roña tiene 500 años o ni se mojan… A lo dicho, algo muy bestia le hemos hecho los segovianos a la Confederación. Pidámosles perdón antes que sea tarde y se les ocurra, por ejemplo, “renaturalizar” la cacera del Acueducto y ese extraña acumulación de pedruscos que hay en el Azoguejo que va para 2.000 años dejaron unos romanos.