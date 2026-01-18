8 Comments

Empiezo a sospechar que algo pero que muy gordo le han hecho los segovianos a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero María Jesús Lafuente. A lo que pasa en El Espinar, que este otoño se han salvado por los pelos de ir a por agua al Moros en carretones, añadan esta estrategia de ir destruyendo azudes y represas a lo largo del Eresma. No sé, es cierto que hablo desde la comodidad de la ignorancia en temas hidráulicos, no soy el Tapia, ¿pero ustedes lo ven normal? ¿Volar por los aires un bonito azud de 500 años? ¿No habrá mejores cosas qué hacer?
No tiene explicación. Desde la CHD señalan la peligrosidad que tiene el abandono del azud (¿para quién, para qué?) y apelan a fantasmales argumentos de renaturalización del río (¿renaturalizar 500 años después? Pero cómo les digo yo creo que hay más. No sé, una intoxicación por judiones de garrafón de la familia materna de la presidenta que le llevó a alimentar un odio eterno a los segovianos, Cándidofobia, o tal vez que, en su lecho de muerte, un familiar resentido le hiciera jurar a la mujer un odio eterno a los azudes?
Amo los ríos. A diferencia de las montañas son llanitos y no te cansan. Puedes meter los pinreles en el agua cristalina y te mejora la circulación. Cuando van limpios son más bonitos que las pesetas. E históricamente todos y cada uno de ellos cuentan grandes páginas de la historia pequeña de la vida de la gente. El azud era la mar de bonito, un remanso de agua que, o yo no sé nada o además era más un activo ambiental que un déficit, ¿no habíamos quedado en la importancia de los humedales que pueden aguantar agua todo el año? Pues nada, a tomar por saco.
Para mayor mortificación está la excusa administrativa. Entiendo que haya que poner orden en el maremagnum de concesiones históricas y tradicionales, a veces ni eso, aprovechamientos históricos para molinos y caceras de los arroyos, hoy sin dueño. El diputado José Luis Aceves, en su artículo quincenal en este mismo medio, nos dice que había una suerte de compromiso por el cual los ayuntamientos de Cabezuela y Veganzones, “solicitarían a la CHD la concesión de dicho azud, y la CHD invertiría en convertir ese espacio en una zona de ocio para los vecinos/as y visitantes. Con evidente sorpresa comprobé esta semana que no consta que dichos ayuntamientos en los últimos años hayan solicitado esa concesión y en ese caso, la normativa europea y la seguridad, empujaban a su derribo”.
Caray, dejando de lado que hay mucho de escurrir el bulto en la versión de Aceves (la culpa siempre es de otro), y que es cierto que la salvajada de Puente Mesa cuenta con la alucinante aprobación de la Junta), ya es mala suerte, que por una vez la Confederación haya sido celérica. Se tiran 30 años para reparar una presa como la del Tejo, y ahora, en dos veranos, acaban con el azud. Todos estos alcaldes que mandan papeles a la CHD para limpiar un cauce y que esperan, esperan y esperan sin respuesta mandato tras mandato deben ser unos memos.
Y hablando de alcaldes, no sé si tendrá mucho que ver pero en Palazuelos estamos de enhorabuena. Hace 25 años se paralizaron unas obras en en el Arroyo de la Vega. Alguien tuvo la brillante idea de ponerse a construir una casa en medio del arroyo, me temo que a las bravas. Le pararon las obras y desde entonces aquello ha sido un zarzal donde la chavalada se ocultaba para “turbios” tejemanejes. Un escombro más feo que pegar a una madre. Moviendo más papeles que una imprenta, el actual equipo de Gobierno, esta extraña y sorprendentemente bastante dinámica coalición entre el PP de Jesús Nieto y ex-comunistas y ex-naranjas (Municipio Unido), ha logrado primero expropiar los terrenos y luego incoar el expediente de derribo. La ruina es historia. Ha costado, eso sí, 30.000€ hasta donde sé (más multas imagino compensadas por el proceso). Y cabe preguntarse, ¿Dónde estaba la CHD ahí, ein…? Caray, si querían un ejemplo de libro de “naturalización del cauce, ¿Por qué no haber empezado por allí? Y anda que no habrá en Castilla esqueletos de los tiempos del pelotazo llamando a gritos la piqueta de Confederación… Pero claro, o la roña tiene 500 años o ni se mojan… A lo dicho, algo muy bestia le hemos hecho los segovianos a la Confederación. Pidámosles perdón antes que sea tarde y se les ocurra, por ejemplo, “renaturalizar” la cacera del Acueducto y ese extraña acumulación de pedruscos que hay en el Azoguejo que va para 2.000 años dejaron unos romanos.
18 enero, 2026
Sanchismo puro y duro, por eso escurre el bulto para no mojarse el culo quien se lo debería de haber mojado por esta y por otras cuestiones. Aparte de que la CH pretende demostrar quién manda, sin concurso de los ciudadanos ni de sus representantes. Destruyen azudes pero levantan muros. O se limitan a no hacer obras proyectadas que hubieran salvado vidas.
18 enero, 2026
Y Aceves tocando la lira ¿La CHD, de quién depende? Del Estado, de la Psoe. Cuando acaba su Psoe, está semana, de este individuo, de proponer que un castellano-leonés reciba via financiación del Estado a las autonomías, diecisiete veces menos dinero público que un catalán. Un castellano vale un euro, un catalán vale 17 euros más. Aceves, os habéis convertido en el Sheriff de Nottingham, que robaba sus impuestos y dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Si eso es el socialismo, no creo que te voten ni en tu casa. Te quedas sin trabajo, majo.
18 enero, 2026
Para esta chorrada medioambiental, hay dinero, para encauzar el barranco del Poyo durante décadas sin hacer nada o hacer embalses allí, ni un euro. El medioambiente está por encima de las vidas de las personas, para algunos.
18 enero, 2026
El PSOE está jo…endo a Segovia porque Segovia es PP. Ni Aceves, ni Clara Martín van a levantar la voz porque son PSOE. Ambos mienten a los segovianos para encubrir los males que hacen desde el PSOE central a Segovia.
18 enero, 2026
Artículo impropio del autor de este blog.
¿Naturalizar un río y romper su discontinuidad? Caprichos de urbanitas. Que en un pueblo un tarugo construyó algo en un cauce ¿Dónde estaba la Confederación?
Ha faltado algún párrafo contra la Unión Europea y la Agenda 2030 para haberlo bordado.
Y no se trata del río Eresma sino del Cega.
Mejor dejarlo todo como está, que es como siempre ha estado y por alguna razón sería.
19 enero, 2026
A mi me ha censurado, eliminando mi comentario.
18 enero, 2026
Aceves da la cara. Eres un ser despreciable que no mira ni por su provincia.
Palmero y vendido
19 enero, 2026
Ya van varios azudes del Cega, como el de la Muña (Navafría), o el de Minguela (azud de la Pesquera, Vallelado), este último un caso similar al de Mesa, con la oposición de los vecinos, un supuesto plan de rehabilitación de la presa por la CHD que ha acabado con lo contrario. ¿Y qué decir de Aceves, guardián de su amo, con sus excrecencias quincenales sin posibilidad de comentarios? Que miente, pues el compromiso de la CHD había sido primero rehabilitar y después que los municipios solicitaran la concesión. Lógicamente, aunque para sorpresa del Óscar Puente del pinar, los municipios no habían podido solicitar todavía la concesión, que les habría obligado a la rehabilitación. ¿Es mejor derribar que mantener en este caso? Parece que no por la reacción de los vecinos y porque en verano, cuando no corría el río, retenía agua, como se ve en la foto. Pero es mejor destruir, algo en lo que son expertos los socialcomunistas que al final nos llevarán a la prehistoria.