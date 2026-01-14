El PSOE propone diseñar con los vecinos el entorno del Polideportivo de Palazuelos

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma llevará al pleno ordinario de este jueves dos propuestas centradas en reforzar la participación ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de emergencia, con iniciativas que miran al medio y largo plazo.

La primera de ellas plantea abrir a la participación vecinal el diseño del espacio situado entre el Polideportivo Arroyo de la Vega y el CEIP Atalaya, unas parcelas colindantes llamadas a convertirse en un nuevo punto de encuentro, conexión y descanso para vecinos y vecinas de todas las edades. Según recoge la moción socialista, se trata de uno de esos proyectos que definen el diseño urbano de un municipio y condicionan cómo las próximas generaciones van a convivir, socializar, practicar deporte o encontrarse.

Desde el PSOE defienden que no se trata de un proyecto cualquiera. En palabras del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Jaime Villalba, “estamos probablemente ante uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en Palazuelos de Eresma, y por eso no puede resolverse con las soluciones de siempre”. Villalba subraya que el objetivo es “no repetir modelos ya existentes en el municipio, apostar por ir más allá, ser vanguardia y ejemplo para el resto de la provincia, y demostrar que con el mismo presupuesto se pueden hacer proyectos mucho más ambiciosos si se escucha a la gente”.

La iniciativa plantea implicar directamente a vecinos y vecinas, asociaciones del municipio y a la comunidad educativa, fomentando especialmente la participación del alumnado, para llevar a cabo una gran lluvia de ideas y propuestas sobre cómo imaginan este espacio. Una vez recogidas las aportaciones, el Ayuntamiento las trasladaría al diseño del proyecto en colaboración con facultades de arquitectura y universidades que se adhieran a la iniciativa, de manera que el alumnado pueda desarrollar propuestas reales y viables a partir de las ideas vecinales. Posteriormente, los proyectos elaborados se someterían a una votación pública para que los propios vecinos y vecinas decidan cuál es el proyecto ganador.

Desde el Grupo Municipal Socialista destacan que un proceso de estas características situaría a Palazuelos de Eresma en el lugar que le corresponde como uno de los municipios más grandes de la provincia y a la vanguardia de las políticas de participación pública. “Hablamos de que los vecinos decidan cómo quieren que sea su futuro parque, su futura plaza o el gran espacio público de esta zona. Eso es hacer municipio y eso es ser referente”, señalan desde el grupo socialista.

La segunda iniciativa que el PSOE llevará al pleno es la elaboración de un Plan Municipal de Coordinación y Gestión de Emergencias, una herramienta que consideran imprescindible para ordenar y mejorar la respuesta del Ayuntamiento ante situaciones cada vez más frecuentes y complejas. La propuesta busca definir de forma clara qué medios y recursos deben activarse en cada situación, cómo debe coordinarse el Ayuntamiento internamente y cómo debe articularse la colaboración con otras administraciones.

La moción parte de la experiencia reciente del municipio, con episodios como cortes prolongados de agua potable o suministro eléctrico, incendios forestales cercanos, nevadas intensas, riesgos de inundación o problemas de movilidad vial. El objetivo es contar con protocolos claros y estándares de actuación que permitan responder de forma rápida, coordinada y eficaz cuando se produce una emergencia.