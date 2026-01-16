Globos sobre Segovia, no

Hace unos días las asociaciones de agricultores y ganaderos presentaron ante la Subdelegación del Gobierno varios cientos de firmas para que regule y limite el uso de los vuelos de globos aerostáticos por la sus terrenos y explotaciones.

Saben que desde mi punto de vista cinegético y de pesca continental no suelo estar muy de acuerdo con los agricultores y ganaderos porque achaco mucho de lo malo que le pasa al campo a la industrialización, utilización de fitosanitarios y en general a la avaricia de este este sector, los grandes males que acechan al campo en nuestros días.

Pero en este caso llevan toda la razón. Durante décadas las empresas que volaban sobre la ciudad y los términos municipales circundantes han hecho lo que han querido y como han querido. Incluso poniendo en riesgo a sus propios clientes. Me explico.

La ley permite, en los terrenos debidamente legalizados, siendo zonas cinegéticamente reguladas, la caza durante cerca de 300 días al año, en sus diferentes modalidades. Si nos atenemos a la caza menor, la más practicada, son los martes, jueves, sábados, domingos y fiestas de carácter nacional y autonómico en la media veda (del 15 de agosto al cuarto domingo de septiembre) y jueves, sábados, domingos y fiestas de carácter nacional y autonómico en la general (del cuarto domingo de octubre al cuarto de enero). Desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta.

Pues bien, recurrentemente las empresas de globos han puesto en peligro a sus pasajeros aterrizando en estos terrenos en estas fechas en cualquier lugar y cualquier momento, apareciendo con todo- terrenos y sacando champán para celebrar el suceso.

Ellos alegan aterrizajes de emergencia. Pero aquí la pregunta es ¿Cuántas emergencias tiene este medio de transporte? ¿Es en realidad seguro? ¿Es una triquiñuela legal?

Si el 90 % de los aterrizajes son de emergencia, queda claro a todas luces que hay que prohibir este peligrosísimo medio de transporte. Si es una triquiñuela legal, habría que rescindir la licencia de vuelo por mentirosos y abuso.

Yo solo hago una reflexión, amigo lector, si usted subiría a un avión o autobús que tuviera un uno 80-90% de aterrizajes o llegadas de emergencia. Pues eso.

Y no ha pasado nada porque Dios, nuestro Señor, no ha querido. Porque si hablamos de caza mayor (varios cotos de nuestro entorno tienen aprovechamiento para ello) cualquier bala perdida o tiro fallado en un rececho puede llegar varios kilómetros. Si todo está en su sitio no pasa nada, pero, claro si un globo está haciendo un aterrizaje de emergencia, todo el equilibrio se rompe. Pero recogiendo las palabras del portavoz de los globos a los medios “para eso están los seguros” y el día que (Dios no lo quiera) la policía científica tenga que recoger los sesos de un chino de la barquilla vamos a salir todos en la tele. Pero para eso están los seguros. Porque todos tenemos seguros.

Esto por un lado. Pero hay otro no menos importante que es el ruido y disturbio que estas aeronaves generan en el medio natural en la época de cría. No parece lógico que el ruido que hacen no afecte a animales nidificantes. Cuando una perdiz está echada en su nido en mayo y aparece este monstruo, con ruido de los quemadores (que se oye a kilómetros) los 4×4, la mesa y el champan, tiende a huir. Por lo menos la vacas se asustan ¿no se va asustar una perdiz? Pues bien, si la puesta se queda fría, el globo ha matado, en un momento, más perdices que muchos cazadores n varios años. Y no solo son perdices, también sisones, alcaravanes, alondras, calandrios,…

Porque estos pilotos tiene una graciosa costumbre (así los tengo yo grabados) les gusta avanzar con su carga cientos y cientos de metros a baja altura…raseando, que debe ser muy gracioso y divertidísimo para los entre 6 y 12 viajeros de la barquilla y volando a poco más de un metro del suelo.

En este aspecto hay otro que es ir por la copa de los arboles de la vega del rio Eresma y del arroyo Tejadilla. Rozándolos con las manos, que también debe ser muy divertido, pero que provocan que los pollos del año, aún no maduros, aterrorizados, se lancen del nido en un intento de huida que les lleva irremediablemente a la muerte. Y me consta que han molestado a especies muy amenazadas que anidan en las cercanías de nuestra ciudad y que son nuestro orgullo.

Y la pregunta final es… Estas molestias a ganaderos, agricultores, cazadores, ciudadanos, fauna… ¿cuánto dejan a la ciudad de Segovia? Porque uno que observa en la distancia que llegan en furgonetas, suben, joden y se van en las mismas furgonetas, dejando poco en los comercios de la ciudad.

Por eso creo que a las asociaciones de ganaderos y agricultores se deben unir en sus demandas las sociedades cazadores de Valverde Del Majano, Valseca, Zamarramala, Bernuy de Porreros, Encinillas, La lastrilla, Revenga, Hontoria, Madrona, Tres Casas, Palazuelos, Brieva, Torrecaballeros, etc. Porque esto no es un desierto al lado del Cairo, no es la Capadocia. Es Europa, y antes de que volase el primer globo, aquí se labraba y se criaba ganado. Y se cazaba. Y las perdices criaban tranquilas.