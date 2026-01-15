8 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la apertura del proceso de licitación y contratación para la explotación de los siete puestos del Mercado de los Huertos, un espacio comercial situado en el casco histórico que busca reforzar la oferta de comercio de proximidad y dinamizar la actividad económica de la zona.

Según explicó el alcalde de Segovia, José Mazarías, el procedimiento se publicará en el portal de contratación “a partir de mañana o del lunes” y contará con un plazo de 30 días para la presentación de ofertas. Los puestos que salen a licitación están destinados a la venta de pescado, carne, frutas y verduras, pan y repostería, productos de ultramarinos, además de una cafetería y un espacio dedicado a vinos, bebidas y embutidos.

Los precios de licitación oscilarán entre los 459 y los 524 euros mensuales, una cuantía que, según el alcalde, no se ha fijado de manera improvisada. “Lo que hemos hecho ha sido pedir una valoración, concretamente a TINSA, que ha valorado el espacio por estar donde está y por la actividad comercial que hay en la zona”, señaló Mazarías, quien añadió que estos precios se han ajustado a la baja al no tratarse de un local situado en ejes comerciales principales como la calle Real.

Criterios

El proceso de adjudicación contará con un máximo de 120 puntos, repartidos entre distintos criterios. La oferta económica tendrá un peso de 50 puntos, que se otorgarán íntegramente a la propuesta más alta, mientras que el resto se distribuirán de forma proporcional. La experiencia profesional en mercados municipales podrá sumar hasta 20 puntos, a razón de un punto por año, y los criterios sociales aportarán otros 20 puntos.

Además, se valorarán los denominados criterios de juicio de valor, con hasta 30 puntos, que deberán reflejarse en una memoria en la que los licitadores expliquen “cómo van a gestionar el espacio, qué estrategias comerciales van a llevar a cabo o qué variedad de productos van a ofrecer”.

Mazarías subrayó que el objetivo del equipo de Gobierno es “crear un espacio que dé servicio directo a los residentes del casco antiguo, cubriendo un hueco que existe en la demanda, pero que también sea un servicio para el resto de la ciudad”. En este sentido, destacó que el mercado permitirá “consumir en el mismo lugar los productos que se vendan”, ya que uno de los puestos estará destinado a la transformación y preparación de los alimentos adquiridos.

Concesión a 15 años

La concesión de los puestos será por un periodo de 15 años, plazo que, según el alcalde, permitirá amortizar la inversión necesaria en la adecuación y decoración de los espacios, que deberá ser homogénea en todo el mercado. Una vez adjudicados los puestos, los adjudicatarios dispondrán de dos meses para la adecuación de los locales y la apertura.

La licitación establece también una distribución fija de actividades, de modo que no podrán coincidir dos puestos de la misma tipología. En caso de que alguno quedara desierto, el Ayuntamiento volverá a sacar ese espacio a licitación, con el límite de que una misma persona o empresa no pueda ser adjudicataria de más de dos puestos.

El alcalde insistió en que el proyecto pretende ser “una propuesta moderna, adaptada a los tiempos y atractiva”, y confió en que el Mercado de los Huertos se convierta en “un importante polo de actividad comercial y económica capaz de revitalizar el comercio del casco antiguo”.