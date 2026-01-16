El belén municipal de La Alhóndiga roza las 27.000 visitas estas Navidades

La sala de exposiciones de la Alhóndiga se consolida en solo un año como una de las propuestas culturales más visitadas de la temporada como espacio dedicado a la fotografía. Desde que el pasado mes de enero de 2025 la sala de exposiciones de la Alhóndiga definiera su posicionamiento como Centro Segoviano de Fotografía ha registrado más de 13.000 visitas, un éxito notable que supera las expectativas iniciales de asistencia.

La muestra expositiva con mayor afluencia de público fue la retrospectiva del fotógrafo Manuel Valmorisco bajo el título “El mundo, mi patio” con cerca de 2.000 visitas en la que destacaron las visitas guiadas por el propio autor que gozaron de gran éxito por parte del público segoviano.

Del mismo modo, las visitas realizadas por la fotógrafa Sofía Moro a sus dos exhibiciones simultáneas “¿Quién merece morir?” y “Ellos y nosotros” atrajeron a numerosos asistentes al igual que las llevadas a cabo por el comisario de la muestra “Letras por la libertad” enmarcada dentro de la programación del Hay Festival.

Cifras similares a las anteriores alcanzaron las exposiciones “Luces y sombras de montaña” del alpinista y camarógrafo de Luis Miguel López Soriano con espectaculares paisajes bellísimos y cumbres inalcanzables y las imágenes del último premio de fotografía humanitaria homenaje a Luis Valtueña, auspiciado por Médicos del Mundo

Tampoco faltaron los fotógrafos segovianos como José Luis Haces, Juan Luis Misis o la Asociación Fotográfica Segoviana para completar la oferta artística. Desde la Concejalía de Cultura se valora la respuesta del público y se reafirma el compromiso de la sala de exposiciones con la difusión cultural y el acceso a propuestas de calidad. En palabras del concejal de cultura Juan Carlos Monroy: “el respaldo segoviano a la propuesta de definición de espacio de La Alhóndiga es una muestra de la aceptación del nuevo posicionamiento cultural que se incrementará con más iniciativas en los próximos meses en torno al arte de la fotografía”.

Belén navideño

Por otro lado, la Alhóndiga también acogió durante las semanas de celebración de la festividad navideña de diciembre y parte de enero el belén municipal con un éxito sin precedentes de visitantes. Desde que en 2023, el Ayuntamiento recuperara el belén municipal como parte de la programación navideña en un enclave tan representativo como la Alhóndiga, el número de visitas en 2025 se ha duplicado con creces respecto a la edición anterior de 2024.

Si en las Navidades anteriores fueron 12.000 visitantes los que disfrutaron del belén municipal instalado por la Asociación de Belenistas del Cristo del Mercado, en las últimas navidades han sido casi 27.000 visitas las que ha contemplado el belén de la Asociación Belenista Castellana de Valladolid que cuenta con varios miembros segovianos entre sus asociados.

De cara al año 2026, la Concejalía de Cultura tiene como objetivo mantener la calidad de la propuesta con varias exposiciones y diversas actividades en torno al arte de la fotografía con el fin de ahondar en el posicionamiento de la Alhóndiga como Centro Segoviano de Fotografía donde también habrá hueco nuevamente para el belén municipal con el reto de alcanzar el éxito de cifras del pasado año.