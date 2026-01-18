En estos primeros días del año 2026, aprovecho en desear a todos los lectores feliz año, sobre todo mucha salud, felicidad y progreso, confieso que varias conversaciones con amigos, conocidos e incluso desconocidos para mi hasta ahora, me hacen plasmar sus reflexiones en estas líneas. No reflejaré sus nombres, para evitar otras cuestiones, pero son testimonios para mí ilustrativos. Vamos con ello.

Comienzo con un mensaje de wasap de una conocida que literalmente me escribía: “José Luis, de verdad, sabes que no soy mucho de entrar en polémicas políticas, pero necesito hoy decirlo. Me parece que lo vivido en estas últimas semanas con apariciones de Consejeros de la Junta y Mañueco en Segovia, es lo mismo que hace cuatro años, promesas, aparentar preocupaciones, venden humo, pero es lo mismo que hace cuatro años y el resultado ha sido que nada ha cambiado en Segovia en sus competencias. Las mismas caras, las mismas promesas y los segovianos abandonados por el PP. Es penoso y no dejes de manifestarlo, es indignante. Gracias”. Por eso lo dejo aquí reflejado.

Después, una persona de mediana edad que no conocía, en la ciudad de Segovia, en una céntrica calle, se dirigió amablemente, para preguntarme si me podía comentar una cuestión, a lo cual accedí al instante. Me comentó, que “soy una mujer que me gusta estar informada y por favor no dejé de insistir públicamente en la vergüenza y desamparo que sentimos una inmensidad de segovianos, al comprobar que seis años después de la pandemia y cuatro años después de que Mañueco se comprometiera en unas elecciones, ni un solo ladrillo en la ampliación del hospital, la unidad de radioterapia, la unidad de estancias medias, la escuela de enfermería, etc. Me pregunto por que el otro día cuando vino, no fue a inaugurarlo, era lo que faltaba, que vergüenza”. Me comprometí a ello, aquí lo manifiesto y claro que seguiré haciéndolo.

Seguidamente un joven me abordó en un pueblo de la provincia y me dijo: ¿Usted es Aceves, verdad? La contestación fue rápida: Sí, te puedo ayudar en algo. Y él raudo me comentó, “he comenzado a estudiar en la universidad en Segovia, por cierto, por la política de becas del gobierno y lo de la vivienda es lamentable. Insistir más para que se declare zona tensionada por el alquiler desorbitado que tengo que pagar, y afear en mi nombre a los que gobiernan la junta y a los que lo hacían antes con ellos, que se necesita mejor subvención de alquiler, vivienda pública asequible, a los jóvenes nos están machacando, aunque después nos quieran utilizar”. Reflejado queda y compromiso con seguir insistiendo.

Y para terminar estas peticiones de la ciudadanía, hace unos días recibo una llamada telefónica de un empresario de la provincia, y me traslada literalmente: “José Luis, es estratégico para el futuro de nuestra tierra, que defendáis con todo, la necesidad de que todos los rincones de la provincia tengan oportunidad de un Plan Industrial, me parece profundamente injusto que se haya discriminado a varias zonas de Segovia. Además, no dejes de afear que Feijóo dice que tenemos mucha inmigración, pero en Segovia necesitamos más mano de obra y si se van trabajadores inmigrantes muchos sectores tenemos que cerrar. No tienen ni idea de la realidad y yo te la cuento. Por cierto, conozco Soria bien y Carlos Martinez la ha cambiado como alcalde de arriba abajo y eso espero que suceda en Castilla y León en marzo, yo sí que me atrevo al cambio” Así que, reflejado queda el compromiso de conocimiento público de este mensaje.

El próximo 15 de marzo, celebraremos elecciones autonómicas en Castilla y León y en Segovia, al sobrepasar los 157.500 habitantes, la ciudadanía elegirá siete parlamentarios, uno más que en la actualidad. Y es una oportunidad de que la ciudadanía pase página a estos años de gobierno de Mañueco y atreverse al cambio con Carlos Martinez y el PSOE. Quien quiera mejorar no tiene otra opción. Los socialistas ya elegimos nuestra candidatura, muy renovada, joven, paritaria, con equilibrio generacional y territorial, muy asentada en la experiencia de gobiernos locales, comprometida con el presente y futuro. Encabezada por Sergio Iglesias, actual procurador en las Cortes, que representa a una generación formada y con experiencia contrastada para afrontar el reto de mejorar nuestra tierra.

Pero no quiero perder la oportunidad, de comentar algún tema de actualidad que me parece importante reflejar. El primero en lo concerniente a la política internacional, certificar que la ultraderecha de TRUMP, en EEUU, esta dejando constancia de la inestabilidad que generan sus decisiones y que se salta la legislación internacional, la nacional y los consensos entre países. Crean una policía que persigue personas por las calles, incluso les dispara y mata si son de otra raza. Por intereses petrolíferos entra en Venezuela, mata a cerca de cien personas, para detener a un mandatario y coloca después en el gobierno a su vicepresidenta, desprecia a los opositores y anuncia en sus redes que asume el poder en Venezuela. Es terrible.

Jamás defenderé una dictadura, pero tampoco quien se salta las normas internacionales en plan colonialista. Y eso es el resumen del asunto en Venezuela. España es el país que más trabaja para una solución consensuada y democrática en Venezuela desde hace años, pero no se puede amparar una operación militar como la que se realizó. Doscientos mil venezolanos viven en España en los últimos años.

Desprecia y amenaza, incluso a Europa. Ahora intenta hacerse con el control en Groenlandia (territorio autónomo de Dinamarca), por intereses económicos y estratégicos mediante la compra o la amenaza de invasión, poniendo en tela de juicio, hasta a los socios de la propia OTAN. Estas son las políticas que la derecha y la ultraderecha defienden en España y con las que callan. Eso sí, criticando al gobierno y al presidente Sánchez, hasta que la comunidad internacional en general, acaba apoyando sus posicionamientos y después llegan los giros de posición ante el ridículo

En pocos días conoceremos si el PP y la ultraderecha, votan en contra de la convalidación en el Congreso de los RDL para la subida de las pensiones, los bonos de transporte público en bus y tren, etc. ¿Qué opinan?

Y termino con un asunto más local, la eliminación por parte de la CHD, del azud de Puente Mesa, entre Cabezuela y Veganzones. Lo primero es certificar, que no estoy de acuerdo con el asunto y las formas, lo cual he manifestado en cualquier foro que he podido. Los socialistas, capitaneados por Ana Agudiez, alcaldesa de Cabezuela hasta 2023, conseguimos en 2022 un acuerdo para que no se derribara. El compromiso era que los ayuntamientos de Cabezuela y Veganzones, solicitarían a la CHD la concesión de dicho azud, y la CHD invertiría en convertir ese espacio en una zona de ocio para los vecinos/as y visitantes. Con evidente sorpresa comprobé esta semana que no consta que dichos ayuntamientos en los últimos años hayan solicitado esa concesión y en ese caso, la normativa europea y la seguridad, empujaban a su derribo. ¿Poco más se puede decir verdad?

Por cierto, los senadores segovianos del PP, imagino que tendrán la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que permite medioambientalmente esa eliminación y lo demás que dicen del asunto, son artificios para certificar que no hicieron nada en cuatro años y ahora quieren justificarse. No cuela.