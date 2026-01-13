5 Comments

Artículo de opinión de Alejandro González-Salamanca, Teniente de Alcalde y concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia.

Algunos medios de comunicación de ámbito nacional, vienen publicando opiniones no contrastadas y carentes de todo rigor técnico sobre un supuesto abandono y mal estado de nuestro acueducto de Segovia, sin que se haya dado la oportunidad de dar respuesta a tantas inexactitudes a quien ahora escribe, responsable principal de nuestro maravilloso Acueducto.

Pues bien, tal como se dice en el mundo del derecho, los hechos notorios no precisan prueba. Antes de publicar y alarmar a la población hubiera bastado con que los autores de las noticias se hubieran preocupado de venir y ver. Hubiera bastado con acercarse y recorrer la inmensa y bella mole de nuestro monumento principal para que, a sus pies, después de admirar y seguramente abrir la boca al levantar su vista, comprobaran por sí mismos su contundencia pétrea y su magnífico estado de conservación, pese a sus casi 2000 años de antigüedad.

Notorio es, recordamos, que el Acueducto de Segovia, obra fundamental de la ingeniería romana, es el único del mundo completo e íntegro, el mejor conservado sin parangón ni siquiera por los que se existen en Roma. Y ello gracias al mantenimiento de la fábrica romana y a las sucesivas restauraciones, la primera en el siglo XV, realizada por nuestra reina Isabel La Católica. Más de cinco siglos lleva la ciudad de Segovia cuidando y manteniendo su monumento, que, también es de recordar, ha prestado servicio de abastecimiento de agua hasta bien entrado el siglo XX.

Nosotros los segovianos, por los hechos, parece que sabemos cómo conservar nuestro patrimonio ya que nuestros antepasados nos han dejado el maravilloso legado, no solo del acueducto, sino de toda la Ciudad de Segovia, y eso ha sido y es un permanente esfuerzo de todos nosotros por cuidar lo nuestro para que podamos admirarlo y disfrutarlo tanto los de aquí, como los miles de visitantes que recibimos con gusto. Y es justo recordar, también, que ese permanente esfuerzo, que actualmente recae en el actual Equipo de Gobierno, ha sido realizado por quienes nos han precedido ahora y hace años en el gobierno municipal, empezando por el gran alcalde, Ramón Escobar, que tomó la acertada decisión de suprimir el tráfico bajo el acueducto, medida mantenida, respaldada y mejorada por los sucesivos gobiernos posteriores.



Los vecinos de Segovia, dueños de este legado, no observan ese supuesto abandono o riesgo de deterioro que, con tanta exageración, por no calificarlo de otra manera, se ha prodigado en algunos medios de comunicación de fuera de Segovia. De hecho, aquí solo se ha publicado la reseña de lo dicho por los medios foráneos, ya que, conocidos los nostálgicos protagonistas divulgadores que tan poco crédito tienen en la Ciudad, pues tal como ha afirmado en esRadio, Libertad Digital el ilustre y prestigioso arquitecto Alberto García Gil, no es cierto el 90% de lo publicado.

Pero sí es cierto que en los últimos años se han realizado diferentes estudios petrográficos, geológicos, arqueológicos, históricos, cartográficos, de patologías, de vibraciones, paisajísticos… que han aportado una visión más integral del bien y de la interacción de su entorno. Especialmente desde la intervención de la Junta de Castilla y León de los años 90 del siglo pasado, que inició un camino no sólo de restauración del monumento sino también de investigación y estudios de carácter científico que han supuesto un hito en la conservación del Acueducto.

Actualmente, disponemos de un Plan de Gestión del Acueducto, que la Junta de Castilla y León encargó en el año 2012 al referido arquitecto, Alberto García Gil, que el Ayuntamiento asumió en 2015 poniendo en práctica sus indicaciones y prescripciones y que en mayo de 2024 se incorporó al Plan Estratégico y de Gestión de la Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto (PEGSA), y asume su ejecución.

Consecuencia de todo ello, a título de ejemplo, son el análisis no invasivo por geo-radar del Acueducto subterráneo; la caracterización geoquímica y petrográfica de los sillares; la realización de un modelo 3D digital; las sucesivas limpiezas del monumento, la limpieza de vegetación, la última en 2025. También se han desarrollado limpiezas y seguimiento de la traza extraurbana del monumento, de carácter anual. Se han realizado asimismo en diferentes momentos limpieza de pintadas. La última intervención de restauración, actualmente en ejecución avanzada, es el “proyecto de restauración de los pilares 0 a 6 del Acueducto de Segovia (en todos sus alzados, incluido el canal) y de los apoyos de las pilas 69 y 70”

No es el lugar donde relatar de forma exhaustiva todas medidas que ejecuta la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia para vigilar, conservar y mantener el Acueducto en debidas condiciones, -que son públicas y publicadas por otra parte- pero sí debemos recordar que es un monumento construido hace 20 siglos, se encuentra en una ciudad habitada, no está ni en un museo ni en una urna, se mantiene adecuadamente gracias a los esfuerzos realizados desde hace siglos, sí siglos, por la Ciudad de Segovia. Se vigilan sus achaques y se toman medidas de cuidado. No tengan miedo, ni se crean lo que les dicen, el monumento emblemático de Segovia, el símbolo de nuestra Ciudad y de su Tierra, que llega más allá de la sierra, está cuidado pues es nuestro deber legarle a las próximas generaciones mejor de lo que le hemos recibido. En ello estamos.

Alejandro González-Salamanca, Teniente de Alcalde y concejal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia