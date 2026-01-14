16 Comments

Segovia contará con un nuevo vial de acceso a la estación AVE Segovia-Guiomar gracias a un protocolo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia, que contempla una inversión cercana a los ocho millones de euros. El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los principales nodos de transporte de la provincia.
La actuación consistirá en la construcción de dos nuevos ramales desde la carretera CL-601, que partirán de dos rotondas ya existentes y confluirán en una nueva glorieta con acceso directo a la estación. De este modo, se aliviará la presión sobre el único acceso actual y se facilitará la llegada a Guiomar tanto a los viajeros procedentes de la capital como a los del este de la provincia.
El nuevo vial beneficiará a más de un millón de usuarios anuales de la estación, además de a los vecinos de barrios como Nueva Segovia y a municipios del entorno como Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, Trescasas o el Real Sitio de San Ildefonso. La infraestructura permitirá una circulación más fluida, una reducción de tiempos de acceso y un refuerzo de la seguridad vial, especialmente en horas punta.
Para agilizar la ejecución del proyecto, la Junta de Castilla y León elaborará un Plan Regional de Ámbito Territorial, una figura urbanística que permite acelerar la planificación y desarrollo de infraestructuras estratégicas. Por su parte, el Ayuntamiento de Segovia se ha comprometido a tramitar con agilidad los procedimientos urbanísticos y ambientales necesarios.
Desde el Consistorio se ha señalado que las obras podrían iniciarse en 2027, una vez completados los trámites previos. El nuevo acceso se concibe como una actuación clave para mejorar la conectividad ferroviaria de Segovia, impulsar el desarrollo económico y territorial de la ciudad y facilitar los desplazamientos diarios de viajeros, trabajadores y turistas.
14 enero, 2026
Pero por qué participa el Ayto?. Nadie va a utilizar esos viales.
Estamos pagando los caprichos de un rico todos los segovianos.
Ojo, es necesario pero que lo haga la administración correspondiente.
14 enero, 2026
Que nadie los va a usar?? No conoce usted la realidad de la zona, hay muchísimos usuarios del AVE que viven en los alrededores de la carretera de la granja y que gracias a este visto ya no necesitan meterse en Segovia o la circunvalación para ir a la estación que tienen al lado, con el menor tráfico que eso supone y el ahorro de tiempo. El ayuntamiento está en esto porque salvo el vial desde peñas del erizo lo demás se hará en terrenos del término municipal de Segovia.
14 enero, 2026
He dicho que de Segovia no lo va a usar nadie. Que lo pague diputación para esos municipios.
14 enero, 2026
Me pregunto que no hubiese sido mas practico hacer uno solo desde la carretera de la granja y otro que saliese directamente desde la circunvalación? Al final vamos a tener dos accesos desde la misma carretera lo cual no es muy lógico.
Y esto mismo lo podían haber hecho hace tiempo y no haberse esperado a que hubiese elecciones.
14 enero, 2026
¿Y porqué no hacemos una gran explanada asfáltica desde la circun hasta el ave con limite en las urba y cada uno que vaya por dónde quiera? ¡Libertad y cerveza carajo!
14 enero, 2026
¿Y por qué no hicieron la estación al lado de Segovia y no a tomar por culo enmedio del monte? Y me da igual quién tomara la decisión (PP o PSOE). Mala decisión fue la ubicación actual.
Podía haber ido cerca del CAT.
14 enero, 2026
Los únicos beneficiados van a ser los vecinos de la granja…y las casas que construyan en parque robledo o alrededores..suena a pelotazo
14 enero, 2026
y todos los que llegan de la provincia desde la SG-20
14 enero, 2026
Lo baratito que hubiera sido añadir en la última remodelación que hizo el Estado, de la Sg-20, de un carril de entrada y otro de salida para acceder a la estación del Ave directamente, por muy poco dinero se había arreglado el problema. Pero no hay voluntad de hacer nada bien.
14 enero, 2026
Totalmente de acuerdo, lo lógico habría sido eso, un acceso directo desde la circunvalación, pero aquí no se hace nada de forma lógica, y como en estado en su momento no lo hizo y ahora tampoco pues la junta tiene que hacer esto ahora, no es perfecto pero mejora lo presente
14 enero, 2026
Los comentarios reflejan el carácter quejica del segoviano: si se hace, se quejan porque se hace. Si no se hace, se quejan porque no se hace. Y así es imposible avanzar.
14 enero, 2026
Pienso exactamente lo mismo, en Segovia el deporte es quejarse de todo y no hacer nada
15 enero, 2026
Anda… 18 años después de inaugurar el AVE y a pocas semanas de elecciones firman un “protocolo” de convenio… Es de risa, vamos…
15 enero, 2026
Ya me conozco yo la pelicula. Justo tres meses antes de las elecciones firman el acuerdo y lo publicitan a bombo y platillo. Pero llegado el plazo fijado del 2027, seguiran con la redaccion de proyectos, expropiaciones, etc, etc… y para las proximas elecciones del 2030 lo volveran a publicitar como un logro para la ciudad.
Es lo mismo que ha pasado con la universidad, el centro de salud de nueva segovia, el instituto de San Lorenzo, etc, etc, etc…
15 enero, 2026
Es necesario gastarse ocho millones de euros, además del grave impacto ambiental, para ahorrar cinco minutos?. Lo del millón de usuarios suena a tomadura de pelo y a pelotazo.
15 enero, 2026
Exacto.
Destrozo innecesario de praderas.