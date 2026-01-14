16 Comments

Segovia contará con un nuevo vial de acceso a la estación AVE Segovia-Guiomar gracias a un protocolo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia, que contempla una inversión cercana a los ocho millones de euros. El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los principales nodos de transporte de la provincia.

La actuación consistirá en la construcción de dos nuevos ramales desde la carretera CL-601, que partirán de dos rotondas ya existentes y confluirán en una nueva glorieta con acceso directo a la estación. De este modo, se aliviará la presión sobre el único acceso actual y se facilitará la llegada a Guiomar tanto a los viajeros procedentes de la capital como a los del este de la provincia.

El nuevo vial beneficiará a más de un millón de usuarios anuales de la estación, además de a los vecinos de barrios como Nueva Segovia y a municipios del entorno como Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, Trescasas o el Real Sitio de San Ildefonso. La infraestructura permitirá una circulación más fluida, una reducción de tiempos de acceso y un refuerzo de la seguridad vial, especialmente en horas punta.

Para agilizar la ejecución del proyecto, la Junta de Castilla y León elaborará un Plan Regional de Ámbito Territorial, una figura urbanística que permite acelerar la planificación y desarrollo de infraestructuras estratégicas. Por su parte, el Ayuntamiento de Segovia se ha comprometido a tramitar con agilidad los procedimientos urbanísticos y ambientales necesarios.

Desde el Consistorio se ha señalado que las obras podrían iniciarse en 2027, una vez completados los trámites previos. El nuevo acceso se concibe como una actuación clave para mejorar la conectividad ferroviaria de Segovia, impulsar el desarrollo económico y territorial de la ciudad y facilitar los desplazamientos diarios de viajeros, trabajadores y turistas.