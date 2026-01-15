Municipio Unido y PP reclaman atención médica por la tarde en Palazuelos

Los grupos municipales de Municipio Unido y Partido Popular en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma han registrado de forma conjunta una moción que se debatirá en el Pleno ordinario de enero de 2026, con el objetivo de reclamar a la Junta de Castilla y León mejoras urgentes en la atención sanitaria del municipio. La iniciativa plantea, entre otras medidas, la implantación de consultas médicas en horario de tarde, la reducción de los tiempos de espera para obtener cita previa y una mejora de las condiciones laborales del personal sanitario.

Según recoge la moción, en Palazuelos de Eresma se están registrando demoras superiores a los 15 días para conseguir una cita médica en los consultorios locales, una situación que afecta de manera creciente a la población y que, según los grupos proponentes, se ve agravada por el aumento de vecinos en el municipio. El documento también señala la falta de sustituciones en casos de bajas, permisos o vacaciones del personal sanitario, lo que provoca periodos sin cobertura suficiente y una sobrecarga en las agendas médicas.

Entre las principales peticiones que se trasladan a la Consejería de Sanidad figura el compromiso de que la demora máxima para una cita ordinaria no supere los dos días, así como la implantación de atención sanitaria en horario de tarde, al menos de forma parcial o en función de la demanda. La moción solicita además la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual de los consultorios médicos del municipio y la adopción de medidas para aliviar la carga de trabajo de los profesionales sanitarios.

Los portavoces firmantes, Juan Manuel Martínez Marín (PP) y Juan José Martín Sevillano (Municipio Unido), subrayan que la Atención Primaria debe garantizar un acceso cercano y continuado al sistema sanitario y que la situación actual en Palazuelos de Eresma está derivando a muchos vecinos hacia urgencias hospitalarias o centros de otras localidades. La moción será trasladada, en caso de aprobarse, a la Consejería de Sanidad, a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Segovia y a la Delegación Territorial de la Junta.