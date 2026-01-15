free web stats

Dos locales del mercado de La Albuera cambian de uso

Posted By on 15, Ene, 2026

El Ayuntamiento de Segovia ha autorizado el traspaso de dos puestos del Mercado Municipal de La Albuera, en el marco de las competencias del área de Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública. Así lo ha explicado el equipo de gobierno, que ha detallado los cambios de actividad previstos en ambos locales.

“Hemos aceptado el traspaso de dos puestos del Mercado Municipal de La Albuera, concretamente el local número 38 y el local número 30”, han señalado. Según se ha precisado, el local número 38, que hasta ahora funcionaba como mercería, “pasará a ser una tienda de ropa”, mientras que el local número 30, anteriormente destinado a papelería, “pasará a ser una frutería”.

2 Comments

  1. Celtíbero

    15 enero, 2026

    Ya hay dos fruterías si no recuerdo mal. Una tercera parece demasiado.

    • Pera

      15 enero, 2026

      Es la misma ampliando espacio.

