Hala, ya tenemos la primera nevada gorda del año que ha caído cuando toca, en invierno. Encima la borrasca tenía un nombre que al personal le chocaba y mire, eso ha hecho la cosa más llevadera, si cabe. Parece que Filomenas hay bastantes en España, al menos una en cada provincia española y que el nombre de marras era común en los años 50. Ya me dirá si los de 2090 encontrarán graciosos los nombrecitos que algunos padres desalmados ponen hoy a los niños. No pongo ejemplo para evitar conflictos pero me quedo con ganas.

Hay algo que, la verdad, me ha molestado un poco estos días: España entera en medio de nevadas “históricas” (anda que no nos gusta el adjetivo); la provincia lo mismo y la ciudad de Segovia… ¡cuatro copos! No es serio, no. Si hay temporal que nos den nuestra cuota. Ahora es cuando me sale la vena Cebolleta y le cuento aquella del la nochebuena del 73, “cuando nevaba de verdad”. Lo que no recuerdo es si entonces se criticó a las autoridades o se puso cara de resignación mientras se soportaban varias semanas de hielo y nieve y se tiraba de pala… Sería lo segundo que entonces no se llevaba criticar a “la autoridad”.

Tampoco recuerdo si el alcalde del momento —debía ser Juan López Miguel— se dio una vuelta por la ciudad una vez que se limpiaron las calles. Aquí si lo hizo, el mismo sábado, la alcaldesa de la ciudad brindando a los segovianos un tour fotográfico para demostrar la eficacia en la limpieza de unas calles en las que no se superaron los cinco centímetros de nieve en los momentos más graves. En 2018 no lo hizo y eso que ya tenía Facebook entonces.

A ver, que están las redes muy activas y los políticos abiertos al ciudadano. Preguntaba uno al líder de Podemos, Guillermo San Juan, su opinión por la subida desmesurada del precio de la luz y el morado respondía que “no tenemos mayoría [en el gobierno de España] para implementar esa parte del programa”. Y eso teniendo ministros de su formación en todos los departamentos implicados en el asunto del suministro eléctrico. Pues nada, a esperar la mayoría suficiente.

Me quedo con Podemos que, un día antes de inaugurarse el centro de atención primaria de covid (será este 11 de enero) ha encontrado un edificio alternativo que proponer a la Junta al final del polígono el Cerro, que al parecer los infectados por el virus deben tratarse donde no asusten y no en el centro de la ciudad como hace cualquier otro ciudadano con cualquier patología, contagiosa o no, que va a los ambulatorios que hay por la ciudad. ¡Qué cosas!

A veces me cuesta interpretar a los políticos. Por ejemplo, no paro de dar vueltas para tratar de relacionar unas pintadas, execrables, que insultan y amenazan a los socialistas con el “patriotismo de hojalata” o los “discursos trumpistas” como hace con soltura el secretario provincial, José Luis Aceves… Debe de ser lenguaje de diputado o simplemente un par de coletillas usadas demasiado frecuentemente. Como sea, no lo he entendido. No llego.

Venga, cambiamos de espectáculo. Tengo que pedirle que me ayude a encontrar a alguien —puede ser cualquiera, un vecino, el señor de la gasolinera, esa mujer que conduce el coche negro… Cualquiera— que siguiera entero el paseo de los reyes magos por Segovia a través de redes y tele local, o algún niño que quedara entusiasmado por su llegada en globo aerostático a la ciudad. Pasó la cabalgata alternativa de marras con el aliciente añadido de ver cómo fracasaba estrepitosamente el invento del rey Artabán, algo presumible, por otra parte, porque ya había pasado antes en decenas de ayuntamientos que se lanzaron a la misma aventura. Demasiadas modernidades rancias para mi gusto.

Claro, que de los tropiezos se aprende así que me bailan las mariposas en la tripa ante la sola idea del carnaval, también alternativo, que puedan preparar en la Concejalía de Cultura, “la fábrica de los sueños segovianos”, desde donde han pedido ayuda a las comparsas para que ideen “algo” que hacer para el 14 y 16 de febrero, cuando mucho me temo que estaremos en plena cresta de la ola de la pandemia y muy oportuno no parece… Quedo a la espera de conocer al personaje nuevo que complete el trío con Don Carnal y Doña Cuaresma. Ya verá como no defraudan.

A ver, los de la Junta, que también me tienen contento. ¿Se acuerda de lo de impartir la vacuna a dos manos, si hacía falta pinchando los fines de semana porque había prisa y equipos preparados para lo que haga falta? Pues era broma. Los equipos de vacunación famosos son enfermeras que hacen algo parecido a horas extra cuando acaban su trabajo; hasta ahora se ha pinchado cuatro días; y lo de pinchar de lunes a viernes aún se está discutiendo, que en la Gerencia parece que creen que con salir dos o tres días a la semana ya está bien… Organización alemana, como puede ver.

Luego está lo del Alto de Navacerrada y la excepción al confinamiento perimetral para que los ciudadanos que vengan de Madrid puedan aparcar en Segovia. Dicen que este asunto no estaba en la agenda del Consejo de Gobierno que decretó las últimas medidas contra la covid, entre ellas prolongar el cierre perimetral aunque el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones se acordó del mapa de Navacerrada que le enseñaron en su última visita a La Granja y aprovechó la situación para meter el párrafo y parchear un complicado conflicto entre comunidades serranas.

Paseíto rápido por los pueblos, que no me quiero olvidar de esa fiesta navideña masiva y sin demasiadas medidas de seguridad en mitad de la calle Corredera (la de los bares de allí) de El Espinar que aparece en los vídeos. Chico, la Policía Local, con sede al lado, ni se enteró de la fiesta y el alcalde, Javier Figueredo parece no querer saber mucho de una investigación que al final está haciendo la Guardia Civil… Pues a mi me suena a lío entre ayuntamiento y subdelegación pero no me haga mucho caso, que soy muy peliculero y todo el mundo sabe que las administraciones colaboran responsablemente en estas cosas. ¿No?

Mientras, en la Granja ha aparecido otro pequeño pufo, de 1,4 millones a cuenta del hotel Farnesio de cuando José Luis Vázquez era alcalde y dejó varios regalos de este tipo para las generaciones venideras. No es la primera y es fácil que no sea la última.

Venga, acabando, que quiero irme por los pueblos, donde niños y adolescentes disfrutan de una prórroga en las vacaciones de Navidad después de que lo decidiera ayer —la fecha es literal— la Consejería de Educación ordenando mantener cerrados los colegios de la provincia pero abiertos los de la capital. Una cosa muy rara, chico. Será por la nieve.

Vale. Espero que al menos pongan a los chicos a leer. Sugiero que se zampen “Filomeno a mi pesar” y así habrá menos risitas con el nombre de la borrasca de marras cada vez que la digan en el telediario.

Mis respetos a don Gonzalo. Y usted cuídese, por favor.