10 Comments

La sombra de José Luis Vázquez es alargada. Otra operación fallida de “puesta en valor” de unos terrenos municipales, operación diseñada en su día por el hoy procurador del PSOE y durante 12 años alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, le costará al erario municipal 1,4 millones de euros.

El PP de La Granja informaba de que por sentencia del Juzgado Contencioso de Segovia del pasado 5 de noviembre, se condenaba al Ayuntamiento del Real Sitio a asumir 1.399.999€ de hipoteca pendiente que pesa sobre una concesión municipal, la del Hotel Isabel de Farnesio, propiedad del ayuntamiento, además de otros 4.000€ en costas. Los concejales fueron informados el pasado 21 de diciembre de este nuevo revés judicial. Frente a la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Castilla y León.

Negocio fallido

Para “poner en valor” el solar de la antigua cárcel de La Granja, el ayuntamiento suscribió un convenio con la mercantil Centro de Alto Rendimiento Management SL. El municipio cedía el terreno y la sociedad construiría y gestionaría en régimen de concesión un hotel de lujo. Y así fue. Previa inversión de 5M€ de los promotores, en 2008 abría sus puertas el Hotel Isabel de Farnesio, concebido como un hotel-spa de lujo y que funcionó hasta 2014.

Por la crisis y discrepancias de los socios, el hotel cerró, iniciando el consistorio una odisea administrativa para recuperar la concesión. Cosa que se logró en 2019, cuando se liquidó la sociedad y el pleno sancionaba la extinción de la concesión por incumplimiento de contrato. El abandono había dañado seriamente el edificio pero entonces José Luis Vázquez se felicitaba porque, cuando menos, el pueblo había convertido en un moderno hotel lo que no fuera sino un solar en ruinas.

Sin embargo había un problema. Centro de Alto Rendimiento Management SL, tenía pendiente de pago en el momento de su extinción 1,4M€ de la hipoteca suscrita en 2008 con Ibercaja. Eso no fue obstáculo para que en 2019, ya con Samuel Alonso al frente de la alcaldía, se adjudicara por 2.000€ al mes la explotación del Farnesio a una empresa hotelera segoviana. Aunque tanto PP como IU alertaron en su día de la incertidumbre que rodeaba la operación y de la inminencia de un contencioso, el ayuntamiento, con el informe favorable de la secretaría municipal y de un asesor jurídico externo, siguió adelante considerando que la reclamación de Ibercaja carecía de “sustento jurídico”.

Pero un año después, y sin que por la epidemia de covid el hotel haya podido aún reabrir (el consistorio no cobra la renta mensual hasta que se haga efectiva la ocupación), el juez considera que la reclamación de Ibercaja no solo tienen sustento legal sino que el que no la tiene es el Ayuntamiento cuando desestimó las alegaciones del banco aragonés a la reconcesión del inmueble.

El juez reconoce que es doctrina del Supremo que en los casos de extinción de una concesión imputable al concesionario no existe responsabilidad de la administración, y por tanto no cabe indemnización. Eso salvo que concurra la figura de “enriquecimiento injusto“, en cuyo caso si procede a la indemnización. La valoración de las obras ha sido tasada por los peritos en 3.140.219€, siendo el pasivo de 1.4M€. Considera el juez, por tanto, que “ha habido un empobrecimiento del contratista y un enriquecimiento de la administración”, por lo que sí procede a cargar la deuda pendiente al consistorio.

Equivale al 20% del presupuesto anual

En definitiva, para el PP, “son 1.4M€ que tendremos que pagar los vecinos de La Granja y Valsaín, que para hacerse una idea, es como si Segovia capital la condenasen a pagar un 20% de su presupuesto anual, 14M€. Luego sucede que no tenemos capacidad de inversión para arreglar un bache, asfaltar una calle o mejorar una acera, todo se lo ha comido la deuda y los negocios fallidos de José Luis Vázquez, que terminamos pagando los vecinos”, explica Juan Carlos Gómez Matesanz, portavoz del PP granjeño, que recuerda que en 2019, cuando se adjudicó a la nueva empresa el hotel, “nosotros nos abstuvimos por la incertidumbre jurídica de la operación, advirtiendo del riesgo que corríamos de asumir una deuda de 1,4M€. el equipo de Gobierno hizo caso omiso, siguió adelante, y ahora lo pagamos todos“, concluye el PP.