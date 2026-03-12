El Ayuntamiento de Segovia ha concluido el proceso de adjudicación de los puestos del Mercado de los Huertos. Cuatro de los siete han encontrado operador, mientras que los tres restantes han quedado desiertos por falta de licitantes, lo que obliga a abrir un segundo proceso de manera inmediata.

Los puestos adjudicados son el de alimentos de producción genérica y ultramarinos, a favor de Mercado Escuela de San Cristóbal S.L, con un canon anual de 6.065 euros; el de empanadería, pastelería y cafetería, a Acceso a la Educación y Servicios S.L, por 6.082 euros; el de vinos, bebidas espirituosas y embutidos, también a Mercado Escuela de San Cristóbal S.L, por 5.995 euros; y el de productos y platos preparados, adjudicado a Acesal Servicio S.L, por 6.082 euros anuales.

El empleo, factor decisivo

En todos los casos, el elemento que ha inclinado la balanza a favor de las empresas ganadoras ha sido el compromiso de creación de dos puestos de trabajo por puesto adjudicado, una condición recogida en las bases del concurso que otras candidaturas no asumieron.

Los tres puestos que han quedado desiertos —frutas y verduras, charcutería y pescadería— saldrán a una nueva licitación de forma inmediata. El alcalde, José Mazarías, ha señalado que la intención es esperar a que las adjudicatarias formalicen su participación con los cuatro puestos primeros y, en breve, completar el mercado con los tres restantes “para poner en marcha el Mercado de los Huertos lo antes posible”.