El Espinar: quién es Abundio García, fundador de las Hermandades del Trabajo

El auditorio espinariego Gonzalo Menéndez Pidal acoge hoy, a partir del mediodía, el nombramiento como hijo predilecto de El Espinar del sacerdote Abundio García Román, fundador de las Hermandades del Trabajo en 1947 y actualmente en proceso de canonización. Su vinculación con El Espinar fue apostar por la villa como base para la propagación de su acción evangelizadora entre la clase trabajadora durante la posguerra.

Nacido en Jaraicejo (Cáceres) en 1989 y fallecido en Madrid en 1989, García Román fue ordenado sacerdote en 1930 vinculándose con Acción Católica, la corriente impulsada por la iglesia para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y ahondar en la envangelización de un colectivo del que partían buena parte de los ataques anticlericales de la época. Este compromiso no hizo más que ahondarse con su condición de párroco en el deprimido barrio de Entrevías, barrio de chabolas entonces y sumido en unas condiciones de vida que impulsaban la reacción anticatólica.

En este objetivo en 1947 funda las Hermandades del Trabajo, cuyo objetivo es testimoniar el Evangelio a los trabajadores y sus familias. Sus afiliados y militantes se agrupaban en empresas o por ramas laborales, como una asociación apostólica y social que aunaba evangelización y mejoras sociales como comedores sociales, promoviendo viviendas para los trabajadores y la escolarización de sus hijos. La vinculación con El Espinar es que en la localidad se creo la casa madre de la hermandad, (Betania -Casa Madre- y Nazareth) al tiempo que en su vida personal don Abundio, como se le conocía en la localidad y universalmente, estuvo muy ligada profundamente al pueblo con iniciativas como el fomento del turismo social mediante la colaboración con cofradías locales, así como su implicación con la juventud siendo el impulsor de actividades deportivas y culturales, sin olvidar su permanente disposición para ceder espacios para actos comunitarios. Precisamente, en la actualidad, la casa Betania y Nazareth está cedida como centro de refugiados.

A partir de los años sesenta, Don Abundio extendió la labor de las Hermandades a América Latina, dotando a la organización de una clara dimensión internacional. Tras su jubilación en 1977, mantuvo una presencia discreta pero constante hasta su fallecimiento en 1989. En el año 2000 se abrió su proceso de canonización, reconociendo la hondura espiritual y el impacto social de una vida entregada al servicio de los trabajadores y de la Iglesia.

Como reconocimiento a toda una trayectoria de servicio y compromiso, don Abundio fue distinguido como Hijo Predilecto de El Espinar el pasado 5 de noviembre de 2025. Un nombramiento que pone en valor una obra que trascendió fronteras y generaciones y que sigue siendo hoy un referente de justicia social, dignidad del trabajo y compromiso cristiano.