Por segundo año consecutivo, un alumno del IES capitalino Giner de los Ríos ha conseguido la Beca Europa, que auspiciada por la universidad privada madrileña Francisco de Vitoria y el Banco de Santander tiene como objetivo identificar a jóvenes con perfiles académicos y personales singulares: estudiantes con una visión humanista, crítica y creativa del mundo, llamados a desempeñar un papel relevante en la sociedad del futuro. Se llama Adrián González, y es uno de los 50 beneficiados por una beca a la que han optado 4.500 alumnos de segundo de bachillerato de toda España. Consiste en un viaje de tres semanas este verano por alguna de las más prestigiosas universidades europeas.

La directora del Giner de los Ríos, Pilar Hontoria, destacaba “el enorme orgullo que supone para toda la comunidad educativa este logro, que refleja el talento y el esfuerzo de Adrián, un alumno muy identificado con la educación pública y su centro educativo”. Asimismo, subrayó que “repetir este éxito por segundo año consecutivo es algo excepcional y refuerza nuestra convicción de que la educación es la mejor herramienta para transformar la sociedad”. Por su parte, Adrián González ha expresado su emoción tras conocer el resultado: “Ha sido un proceso muy largo y exigente, pero también increíblemente enriquecedor. Poder llegar a la fase final ya fue un premio en sí mismo”.