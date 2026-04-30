La Diputación premia a Esther García como mejor embajadora segoviana del cine

La Diputación de Segovia ha elegido a la productora cinematográfica Esther García, natural de Cedillo de la Torre, como ganadora del Premio Especial Diputación de Segovia 2025, el más destacado de los galardones que entrega anualmente la institución provincial. La gala se celebrará el próximo 11 de junio con un total de diez premiados. El presidente Miguel Ángel de Vicente ha justificado la elección señalando que “era necesario reconocer ya la trayectoria y la relevancia de una segoviana como Esther García”, a quien define como “una de esas personas a las que se le da de cine hacer pueblo”.

García forma parte de El Deseo, la productora de Agustín y Pedro Almodóvar, y acumula seis premios Goya por su trabajo en películas de Almodóvar, Isabel Coixet y Álex de la Iglesia. En 2025 recibió el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, y en 2018 el Premio Nacional de la Cinematografía. Además de su carrera en el cine, impulsó junto a su marido la quesería Moncedillo, en Campo de San Pedro.

Los otros nueve premiados

El resto de galardones recaen en perfiles muy diversos de la provincia. El Premio Alimentos de Segovia es para La Chipotlera y su huerta de La Retamilla en Navas de Oro, la mayor explotación de cultivo de chile orgánico al aire libre de Europa. El Premio Innovación va a Nanotech Solutions de Villacastín, y el Premio Empresas a Klein S.A., con más de un siglo de historia y toda su actividad concentrada en el polígono de Valverde del Majano.

El Premio Turismo es para Ana Herrero —Ana Tan Tan— y su proyecto Sepúlveda Viva, y el Premio Cultura para el alfarero Juan Carlos Martín, Premio Nacional de Cerámica Tradicional 2025. El Premio Juntos reconoce al Certamen Internacional de Pintura Rápida Villa de Riaza, que en 2025 cumplió su quincuagésima edición. El Premio Sociedad es para la Asociación Despertar Memoria por el proyecto de recuperación de las Vaquillas de Carnaval. El Premio En Igualdad recae en las religiosas Adoratrices de Betania por su atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y el Premio Deporte va para Carlos Villagrán, excapitán y actual entrenador del Viveros Herol Balonmano Nava.