La tormenta anega el mercado de la Albuera y entra en las casas

La situación de aviso amarillo por lluvias y tormentas en Segovia provocó este 24 de abril algunos incidentes por la formación momentánea de bolsas de agua y entrada de agua en edificios que obligaron a la intervención de los servicios de emergencia del Ayuntamiento. El suceso más importante se produjo durante la tarde del viernes, concretamente en torno a las 19.00 horas, cuando se produjo una tormenta con fuertes precipitaciones concentradas en una hora que llegaron a concentraciones de 7,4 litros por metro cuadrado, que generaron la entrada de agua en las instalaciones del Mercado Municipal de la Albuera, lo que obligó a la movilización de los bomberos.

Según la información facilitada por el consistorio, el suceso en el equipamiento comercial, de titularidad municipal, se vio agravado por “una importante acumulación de residuos por la ausencia de limpieza en las bajantes y desagües de la instalación, que se tradujo en la saturación de los sistemas de evacuación y la entrada de agua en el interior del mercado, que afectó a las zonas comunes y a varios de los comercios”. El consistorio recuerda que el mantenimiento es responsabilidad de la Asociación de Industriales del Mercado Municipal de la Albuera.

Semáforos y garajes

Por otra parte, la acumulación de agua durante todo el día y la tromba ocurrida al final de la tarde del viernes generaron también otras alarmas por acumulación de agua en puntos como la calle Silverios o Claret, así como la entrada de agua en algunos edificios a través de los vanos de las puertas, como ocurrió en la parte baja del CIS de la Albuera, donde también estuvieron presentes los servicios municipales de emergencia sin que se produjeran consecuencias reseñables.

El agua también afectó a los sistemas de funcionamiento del grupo de semáforos que ordenan el cruce de Vía Roma con la calle de las Nieves y la carretera de Trescasas, donde se ha hecho necesario reordenar el tráfico de modo que los cambios de sentido se realizarán, obligatoriamente, en las rotondas cercanas al cruce con el fin de evitar situaciones de riesgo en el tráfico hasta que se produzca la reparación del sistema.

La situación de aviso por alerta amarilla se mantiene en Segovia durante la jornada de este sábado, por lo que, desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos que mantengan las precauciones a la hora de circular por la ciudad.