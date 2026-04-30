free web stats

La DGT activa el operativo del 1 de mayo con 94.000 desplazamientos previstos en Segovia

Posted By on 30, Abr, 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 94.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Segovia durante el puente del 1 de mayo. El operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y se prolongará hasta la medianoche del domingo 3 de mayo. Los momentos más delicados para circular serán la tarde del jueves, con retenciones en sentido de salida entre las 15.00 y las 23.00 horas, y la tarde del domingo en los principales ejes de retorno.

La DGT recomienda revisar el vehículo antes de salir, planificar el viaje con antelación y evitar conductas de riesgo como el uso del móvil al volante o el consumo de alcohol. Recuerda también la obligación de usar la baliza V16 en caso de incidencia en la vía.

725.000 desplazamientos en toda Castilla y León

A nivel autonómico, la DGT estima un total de 725.000 movimientos de largo recorrido en Castilla y León durante el puente, una cifra algo inferior a la de años anteriores debido a que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, cae en sábado este año, acortando el periodo vacacional. No obstante, la previsión diaria —en torno a 180.000 movimientos— es ligeramente superior a la del año pasado.

Para gestionar el tráfico, el operativo contempla carriles reversibles y adicionales en las zonas más congestionadas, paralización de obras en carretera, restricción de camiones en determinados tramos y limitación de pruebas deportivas que ocupen la calzada. El estado del tráfico puede consultarse en tiempo real a través del teléfono 011 o las cuentas oficiales de la DGT.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *