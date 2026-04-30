La DGT activa el operativo del 1 de mayo con 94.000 desplazamientos previstos en Segovia

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 94.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Segovia durante el puente del 1 de mayo. El operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y se prolongará hasta la medianoche del domingo 3 de mayo. Los momentos más delicados para circular serán la tarde del jueves, con retenciones en sentido de salida entre las 15.00 y las 23.00 horas, y la tarde del domingo en los principales ejes de retorno.

La DGT recomienda revisar el vehículo antes de salir, planificar el viaje con antelación y evitar conductas de riesgo como el uso del móvil al volante o el consumo de alcohol. Recuerda también la obligación de usar la baliza V16 en caso de incidencia en la vía.

725.000 desplazamientos en toda Castilla y León

A nivel autonómico, la DGT estima un total de 725.000 movimientos de largo recorrido en Castilla y León durante el puente, una cifra algo inferior a la de años anteriores debido a que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, cae en sábado este año, acortando el periodo vacacional. No obstante, la previsión diaria —en torno a 180.000 movimientos— es ligeramente superior a la del año pasado.

Para gestionar el tráfico, el operativo contempla carriles reversibles y adicionales en las zonas más congestionadas, paralización de obras en carretera, restricción de camiones en determinados tramos y limitación de pruebas deportivas que ocupen la calzada. El estado del tráfico puede consultarse en tiempo real a través del teléfono 011 o las cuentas oficiales de la DGT.