11 Comments

En el ánimo de aprovechar la creciente xenofobia de nuestra sociedad, Vox ha encajado en las agendas de allá donde su voto vale autonomías el tema de la “prioridad nacional”. Un nuevo comodín que la izquierda utiliza a modo de “ven, se lo dije, ya están aquí los fascistas”.
Tema espinoso. Pongamos por caso un señor de Perú, no nacionalizado y con 20 años de trabajo cotizado en España, que pugna por una vivienda social contra otro señor de con DNI y 15 años de cotización. Ambo vecinos del mismo municipio. ¿Para quién el piso? ¿para un -técnicamente- extranjero? El PP, por aquello de templar gaitas, apela al concepto de “arraigo”. ¿Pero qué es un “arraigado”? ¿Uno que va a misa y cumple con las hacenderas?
Supongo que desde una perspectiva de izquierdas hay que considerar esto tan básico: todos los hombres son iguales ante la ley, pero es que, de entrada, el marco jurídico no es igual para un extranjero que para un paisano, a uno se le imponen una serie de condiciones -para por ejemplo, trabajar- y al otro no. Por no hablar que los derechos no tienen carácter absoluto. Son siempre un depende de cómo. Vale, ¿que en la Acadia todos los hombres del mundo mundial deberían vivir amparados y condicionados por la misma ley? No puedo estar más de acuerdo. ¿Pero existen Acadias en el mundo? No que yo sepa. Todos los sistemas legales diferencian entre extranjero y aforado.
Siendo crío, en las piscinas del pueblo de mi abuelo me sablearon miserablemente. Lo que a un paisano le salía casi gratis a mi me costó un dineral. Fue la primera vez que padecí en carnes aquello de la prioridad vecinal. No sirvió de nada mi apelación a ser yo tan hijo de Dios como los empadronados. A pagar. Hijo de Dios serás, pero no vives en el pueblo, me dijo en el de la taquilla para descojono general. Alguien tan poco susceptible de voxismo con el concejal San Juan apela a este mismo concepto de vecindad -y con razón, creo- para pedir un trato prioritario para los guías del país, frente a los que vienen de fuera. Unos dejan aquí su dinero, son nuestros vecinos, los otros no. Pero claro, esto es una prioridad razonable, la vecindad. Aunque, no crean, difícil de aplicar en la práctica, después de todo, ¿un trabajador con papeles tiene o no tiene derecho a trabajar en todo el territorio nacional?
En cualquier caso me parece que si la vecindad es prioritaria y razonable, la nacionalidad, en según que casos, tampoco sobra. Ni que sea por aquello de que en caso de guerra al que llaman a filas es al paisano. Es cuestión de ver en qué situaciones, cómo, de qué manera…
Sin olvidar el trasfondo, que ciertamente, la “prioridad nacional” tiene un tufazo xenófobo que tira para atrás al tiempo que amenaza con romper el concepto de iguales ante la ley. Pero, a la hora de la verdad, dependerá de dónde, cómo y cuándo. Y sin engaños ni miedos estúpidos a las palabras malsonantes, no es cierto que la ley nos trate igual a unos y otros. Tan cierto como que todos tenemos que luchar para que algún día esa utopía universal de la “ley del mundo” sea una realidad. Ojalá. Y lo de la prioridad nacional, ciertamente, no parece un paso adelante.
25 abril, 2026
Por lo pronto, Mazarías ya he empezado a despotricar contra la regularización de inmigrantes, para conseguir el voto de VOX en los presupuestos del ayuntamiento. Se le ve el plumero.
25 abril, 2026
¿Usted está de acuerdo en que los inmigrantes presos provisionales hasta que se produzca el juicio, acusados de violación sean puestos en libertad y sean regularizados como pretende el gobierno,y que le han dado ordenes a Instituciones Penitenciarias? Pregunte, si no , a las niñas y jóvenes que han sufrido las violaciones.
25 abril, 2026
El Psoe ya aplica la prioridad nacional hace años:Los vascos primero. Todo el dinero y competencias de España para ellos. Los etarras son los mejores asesinos libertadores y héroes de su tierra, según hoy el sanchismo. Los catalanes, igual, ayer dijo Zp, que todo el dinero de nuestros impuestos tenía que ir a Cataluña, que son los mejores para gestionar el dinero de España, que los demás somos idiotas (Sánchez dijo el otro día que Cataluña es un país distinto de España, estaría fumado o será su nuevo objetivo para seguir en 2027). Que los golpes de Estado de 2017 fueron una fiesta, no un delito y por eso indultaron a los delincuentes que los hicieron. Que los demás somos inferiores y no merecemos recursos del Estado. Que un extranjero en Cataluña, del actual proceso de barra libre de regularización, si no aprende catalán en dos años, va a la calle, a España. Puro racismo, xenofobia, nazionalismo. Lo peor de la condición humana, pero si lo hace hoy la Izquierda comunista o son sus socios de gobierno, es bueno. Nadie hace o dice nada.
25 abril, 2026
Los del trapo de Sabino Arana Goiri, y el euskera a marcha martillo en las Ikastolas y en todos los territorios( Navarra según ellos también es Euzkadi o Euskalerria o como o quieran llamar)vascos o no vascos, es igual hasta han cambiado ya el nombre a la UPV (La Universidad del País Vasco ha cambiado oficialmente su nombre a Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), eliminando el nombre en español (UPV). Este cambio ha sido aprobado por el claustro de la universidad con el apoyo del 73,7% de sus miembros y forma parte de los nuevos estatutos que refuerzan la identidad e identidad de género de la universidad. La decisión busca reforzar la presencia en euskera y evitar confusiones con otras instituciones, como la Universidad Politécnica de Valencia)de esos mejor ni hablamos vaya tropa, el próximo paso referéndum de independencia y lo conseguirán, con la inestimable ayuda de su Sanchidad y el torero de Zapatero. Salud
25 abril, 2026
Bien dicho Segovianadas.
Se puede decir más alto pero no más claro.
25 abril, 2026
Perfecto comentario, en mi opinión.
25 abril, 2026
La prioridad nacional de tu querido VOX es desviar fondos a Disenso y si no esto: https://www.eldiario.es/catalunya/politica/candidato-vox-ayuntamiento-albiol-fundacion_1_1551278.html
No nos cuentes cuentos de la Gaceta de la Iberoesfera
25 abril, 2026
Ayyyy Manin, lo que hace tener una paguita. Hasta lo indefendible defiendes. Espero que sea buena paga eso si…
25 abril, 2026
La prioridad de tu Psoe es trincar lo que puedan y con quién sea. Hasta las urnas de votación del Psoe. No nos cuentes cuentos de El País o La Sexta.
25 abril, 2026
Los catalanes se adelantaron aplicando la prioridad nacional exigiendo el catalán para la nacionalidad.
25 abril, 2026
Vamos a ver, un español que él y sus padres ha contribuido al Estado del Bienestar, resulta que no puede beneficiarse de las ayudas que presta porque ha llegado un inmigrante que no ha contribuido en absoluto, pero que como ha llegado con una mano delante y otra detrás, está más necesitado, entonces las ayudas son para el.
Los inmigrantes a qué vienen, a trabajar y aportar o a beneficiarse de lo que otros hemos aportado, aunque ellos no hayan aportado nada?