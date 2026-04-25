6 Comments

Un incendio de pasto y superficie forestal en Montuenga, último pueblo de la provincia de Segovia antes de Ávila, ha motivado duras críticas del PSOE tanto contra los servicios de extinción de la Junta como de la Diputación de Segovia. “Los medios de la Junta tardaron 45 minutos en llegar y los de la Diputación más de una hora”, señalan los socialistas, para quienes la tardanza, especialmente de los bomberos provinciales, resulta de una mala configuración de los parques de bomberos de Segovia, con el de la Diputación en Quitapesares.
Asimismo, el PSOE tacha de “injustificable” que la Diputación mantenga el cobro de 5 euros por habitante a “ayuntamientos que, como se ha visto en este siniestro, no reciben el servicio en tiempo y forma. Es un síntoma del desprecio del PP por los servicios públicos: se impone un “tasazo” lineal por una cobertura que incumple sistemáticamente los 30 minutos de respuesta marcados por la normativa, convirtiendo un servicio esencial de seguridad en una mera herramienta recaudatoria”.
“Desde el PSOE de Segovia queremos manifestar, ante todo, nuestro alivio porque el incidente no derivara en una tragedia de mayor envergadura. Asimismo, queremos poner en valor el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad de todos los trabajadores de los servicios de extinción que intervinieron en el operativo.
25 abril, 2026
Al sanchismo segoviano de “la psoe” que así le cita algún lector de este medio de comunicación , no se le ha oido ni leído ningún comunicado solidararizandose con las víctimas y pidiendo responsabilidades políticas por el accidente ferroviario de Adamuz.
25 abril, 2026
Eso sí, compañeras y compañeros en mi buena fe doy por supuesta vuestra solidaridad con las víctimas de Adamuz. Al igual que supongo vuestra solidaridad con los afectados de La Palma y de los pueblos de Valencia a los que Pedro Sánchez les prometió tantas ayudas, pero que aún están esperándolas. Y lo que falconeti Sánchez les hará esperar. Ya saben,pues, las víctimas de Adamuz lo que pueden esperar de vosotros. Yo confío en que os manifestareis para que el gobierno sanchista acelere la entrega de todas las ayudas PROMETIDAS.
25 abril, 2026
En el PP únicamente trabajan para beneficiar a sus amiguetes y solo se dan prisa en poner excusas para echar la culpa de sus negligencias al Perro. Ahora meterán algo dinero de los contribuyentes en OK Diario para que digan que la culpa del incendio era de Begoña Gómez
25 abril, 2026
Me sumo a vuestro manifiesto por lo ocurrido en Montuenga. Veremos si os sumáis a las reivindicaciones de canarios, valencianos y andaluces. Acerca de las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo prefiero no decir nada, os supongo también solidarios con ellas.
25 abril, 2026
Buenas. Lo que no se entiende es que, los bomberos lleguen cuando ya se ha quemado todo y no hay nada que hacer.
25 abril, 2026
Pues lo mismo que desde el centro de control de adif ordenaron a un conductor de un tren de alta velocidad al que ordenaron parar, a que ya de noche,con la luz de una miserable linterna, fuese andando por la vía de alta velocidad varios kilómetros a la búsqueda del albia que se le había perdido a Óscar Puente y que algunos heridos de dicho tren anduvieron unos pocos cientos de metros y avisaron a las asistencias que habían llegado donde se encontraba el tren iryo del desastre provocado por la falta de inversión en el mantenimiento de las vías y catenarias, pero sobre todo en la seguridad de los pasajeros y de los conductoores y demás trabajadores que también viajan en los trenes.