6 Comments

Un incendio de pasto y superficie forestal en Montuenga, último pueblo de la provincia de Segovia antes de Ávila, ha motivado duras críticas del PSOE tanto contra los servicios de extinción de la Junta como de la Diputación de Segovia. “Los medios de la Junta tardaron 45 minutos en llegar y los de la Diputación más de una hora”, señalan los socialistas, para quienes la tardanza, especialmente de los bomberos provinciales, resulta de una mala configuración de los parques de bomberos de Segovia, con el de la Diputación en Quitapesares.

Asimismo, el PSOE tacha de “injustificable” que la Diputación mantenga el cobro de 5 euros por habitante a “ayuntamientos que, como se ha visto en este siniestro, no reciben el servicio en tiempo y forma. Es un síntoma del desprecio del PP por los servicios públicos: se impone un “tasazo” lineal por una cobertura que incumple sistemáticamente los 30 minutos de respuesta marcados por la normativa, convirtiendo un servicio esencial de seguridad en una mera herramienta recaudatoria”.

“Desde el PSOE de Segovia queremos manifestar, ante todo, nuestro alivio porque el incidente no derivara en una tragedia de mayor envergadura. Asimismo, queremos poner en valor el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad de todos los trabajadores de los servicios de extinción que intervinieron en el operativo.