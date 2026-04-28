Detenido tras robar un remolque en Cuéllar

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una persona en el término municipal de Pedrajas de San Esteban, la cual, había sustraído un remolque en la localidad de Cuéllar (Segovia).

La sustracción del remolque fue puesta en conocimiento de la Guardia Civil por el propietario mediante llamada telefónica al Centro Operativo de Servicios (COS), en la cual comunicaba que estaba siguiendo a un vehículo “todo terreno” con un remolque, el cual le había sido sustraído momentos anteriores, y que se encontraba en un camino de acceso al Río Eresma del municipio de Pedrajas de San Esteban.

De modo inmediato el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil (062), comunicó el hecho a la patrulla de Seguridad Ciudadana más próxima, la cual, localizó el vehículo y remolque en el citado camino, observando a una persona tumbada en el lateral del camino, levantando y bajando la cabeza para observar a los Guardias Civiles y evitar ser descubierto.

Al acercarse a esta persona, los agentes comprobaron que la “vestimenta” facilitada por el propietario, denunciante de la sustracción, coincidía con la que portaba dicha persona, motivo por el cual, se procedió a su detención y puesta a disposición judicial, con la correspondiente recuperación del remolque sustraído.