El Grupo Municipal de Ciudadanos llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Segovia una moción para impulsar la instalación progresiva de aseos públicos en distintos puntos de la ciudad, tanto en el eje turístico como en parques, zonas verdes y áreas infantiles, iniciativa que su portavoz, Noemí Otero, ha presentado este lunes en rueda de prensa.

Otero ha defendido que se trata de “una propuesta muy concreta, pero muy necesaria”, al considerar que Segovia presenta una carencia evidente en un servicio básico. “Cuidar una ciudad no es solo conservar su patrimonio; también es garantizar que funcione en el día a día para quienes la viven y para quienes la visitan”, ha señalado.

Desde Ciudadanos recuerdan que Segovia tiene una doble realidad: la de gran destino turístico y la de ciudad vivida diariamente por familias, mayores y vecinos. Por ello, consideran necesario avanzar en una red de aseos públicos que mejore la accesibilidad, la calidad de vida y la propia imagen de la ciudad.

“Contar con aseos públicos tanto en el eje turístico como en zonas verdes, parques y áreas infantiles es un servicio básico que mejora la vida de los segovianos y refuerza la imagen de una ciudad cuidada y preparada para un turismo de calidad”, ha afirmado Otero.

La moción plantea estudiar su instalación en puntos estratégicos como la Avenida del Acueducto, el entorno del Alcázar, el barrio de Santa Eulalia, en previsión del futuro uso turístico del antiguo Regimiento y zonas verdes como la Alameda del Parral, el entorno del Cementerio o el Lago Dámaso Alonso.

Ciudadanos propone además que estos equipamientos sean accesibles, gratuitos y compatibles con el entorno patrimonial mediante soluciones como módulos discretos autolimpiables, instalaciones soterradas o integración en mobiliario urbano.

La portavoz ha recordado que otras ciudades Patrimonio ya han apostado por este modelo, citando ejemplos como Cáceres, con aseos autolimpiables en parques, o Toledo, con redes en zonas turísticas. Además, ha subrayado que la medida es económicamente asumible: “Estamos hablando de módulos con un coste aproximado de entre 40.000 y 60.000 euros por unidad, una inversión perfectamente abordable si se hace de forma progresiva y planificada”.

Ordenanza de visitas guiadas

Durante la comparecencia, Ciudadanos también ha anunciado su apoyo a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal para la regulación de las visitas guiadas.

Otero ha explicado que su grupo respaldará la norma porque “puede contribuir a ordenar los grupos turísticos y evitar la concentración excesiva de visitantes en el Casco Histórico”, aunque ha vuelto a criticar las formas del equipo de gobierno. “Una vez más nos encontramos con un texto cerrado, presentado apenas un día antes de la comisión y sin margen real para negociar”, ha lamentado.

Pese a ello, Ciudadanos condiciona su apoyo a dos cuestiones: la puesta en marcha de campañas de concienciación y divulgación en varios idiomas durante los próximos meses y que la entrada en vigor se produzca en noviembre de 2026 para facilitar la adaptación del sector. “Apoyamos aquello que creemos positivo para la ciudad, pero eso no nos impide señalar que las formas deben cambiar”, ha incidido Otero.

La portavoz municipal ha aprovechado también para reiterar la voluntad de diálogo de su grupo y reclamar la convocatoria de la Mesa de Tasas, solicitada con cuatro meses de antelación. “Estamos hablando de decisiones que afectan al bolsillo de nuestros vecinos y a la competitividad de nuestras empresas; no pueden volver a tramitarse con prisas y sin participación”, ha señalado.

Ciudadanos quiere evitar que se repita lo ocurrido el pasado ejercicio, cuando, recuerdan, la propuesta fiscal se presentó con apenas cuatro días de margen para su estudio.

Mercado de La Albuera

A todo ello se suma lo ocurrido estos días en el Mercado de La Albuera tras las recientes inundaciones, una situación que, lejos de gestionarse con autocrítica y soluciones, ha derivado en un nuevo episodio de confrontación del alcalde con un colectivo de la ciudad, en este caso los comerciantes. “La semana pasada atacaban a las asociaciones de vecinos; esta semana atacan a los comerciantes. No se puede consentir que el alcalde tenga como única misión el enfrentamiento sistemático con cualquier colectivo, en lugar de buscar soluciones a los problemas reales de la ciudad”, ha señalado Noemí Otero.

Desde Ciudadanos lamentan que, ante un problema serio en una instalación recién remodelada, el gobierno municipal opte por señalar a quienes sufren las consecuencias en vez de asumir responsabilidades. “Segovia necesita un alcalde que dialogue, escuche y resuelva, no que convierta cada problema en un conflicto con vecinos, comerciantes o colectivos de la ciudad”, ha añadido.