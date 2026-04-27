VOX llevará a los próximos plenos de la Diputación de Segovia, el Ayuntamiento de Segovia y los municipios de la provincia donde cuenta con representación una moción coordinada que plantea establecer criterios de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda.

La formación justifica la iniciativa en lo que considera una situación de deterioro del Estado de bienestar, que atribuye a la gestión de los sucesivos gobiernos y, en particular, a la inmigración, que a su juicio ha provocado el colapso de los servicios públicos. En el texto de la moción, VOX señala que quienes “con su esfuerzo contribuyen al sostenimiento del Estado han sido injustamente igualados, cuando no postergados, en el acceso a unos servicios públicos que son fruto de su propio trabajo y sacrificio”.

Entre las medidas concretas que propone figuran instar al Gobierno de España a la repatriación de todos los inmigrantes ilegales, establecer la prioridad nacional en ayudas y vivienda, y promover la remigración de aquellos extranjeros que, según la formación, no contribuyen a la economía o erosionan el Estado de bienestar. La moción incluye también la revisión de la normativa de extranjería y de medidas recientes del Ejecutivo central relacionadas con la regularización de migrantes y el acceso a servicios públicos.