Volvió la Fe a la Albuera (1-0)

En la penúltima jornada del campeonato liguero la Gimnástica se enfrentaba contra el segundo clasificado, el Oviedo Vetusta. El partido empezó con una gran intensidad por parte del conjunto de casa, teniendo hasta dos ocasiones de poner el primer tanto, por parte del jugador Alex Castroviejo y Pau Miguelez. En una jugada por banda izquierda una gran acción de maniobras por parte de Juanma, hacia que el lateral derecho del Oviedo cometiese penalti. El penalti fue lanzado por Fernando Llorente, poniendo el primer y unico gol del partido. El Oviedo reaccionó, pero una gran parada por parte de Postigo hizo que el resultado se mantuviera igual al final de la primera parte.

En la segunda parte, la Gimnastica arrancó bien con mas ocasiones, pero el marcador se mantenia en la Albuera. El partido acabaría 1-0, sin oportunidad de que el Oviedo, que aunque jugando bien fue incapaz de igualar el resultado. Después de esta jornada, la Segoviana recobro la fé con una victoria despues de tanto tiempo y vuelve a depender de si misma, tras los resultados que se han dado en la jornada, perdiendo la mayoría de rivales directos del equipo gimnástico.

Las palabras del mister Jandro Robles tras la pregunta, de que factores se han dado para que la segoviana volviera a ganar después de mucho tiempo, fueron las siguientes: “Creo que hay que ser justo y realista con el partido y por el merecimiento de ocasiones el resultado ha sido corto”. Esas fueron las palabras que nos dio para acueducto2, y a falta de una jornada, un empate le valdría al conjunto segoviano para mantener esa posición de play off, aparte ya asegurada la plaza en Copa del Rey.