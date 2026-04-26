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Conductora herida al volcar su coche en Fresno de Cantespino

Posted By on 25, Abr, 2026

El 112 informa de un accidente ocurrido sobre las 00:50 del 24 de abril en la SG-V-9111, en el término municipal de Fresno de Cantespino.  Un vehículo volcó, quedando la conductora, mujer de 60 años, herida y atrapada en el turismo. Movilizados los servicios de emergencia y los bomberos de la Diputación de Segovia, se extrajo y atendió a la herida, posteriormente trasladada en ambulancia al hospital de Aranda de Duero.

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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