Conductora herida al volcar su coche en Fresno de Cantespino

El 112 informa de un accidente ocurrido sobre las 00:50 del 24 de abril en la SG-V-9111, en el término municipal de Fresno de Cantespino. Un vehículo volcó, quedando la conductora, mujer de 60 años, herida y atrapada en el turismo. Movilizados los servicios de emergencia y los bomberos de la Diputación de Segovia, se extrajo y atendió a la herida, posteriormente trasladada en ambulancia al hospital de Aranda de Duero.

Author: Redacción Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia. Share This Post On Google

Facebook

Twitter