Manifestación cultural de interés turístico nacional, la Semana Santa de Segovia 2026 vive sus momentos más intensos del 2 al 5 de abril con las tradicionales procesiones. Previamente, y desde esta semana, via crucis y actos litúrgicos y culturales prácticamente a diario. Este año, coincidiendo con el Año Jubilar de San Juan de la Cruz por el tercer centenario de su canonización, tendrá especial relevancia Vía Crucis que se celebra al atardecer del Miércoles Santo en la huerta del Convento de los Carmelitas Descalzos, fundado por el propio santo.

Miércoles Santo 1 de abril

⇒ 20:30 Vía crucis penitencial con el Cristo de la Buena Muerte en la huerta de los Padres Carmelitas, organizado por los Padres Carmelitas Descalzos y la Junta de Cofradías. Al finalizar se interpretará el Silencio del Tambos, a cargo de la Cofradía del Santo Cristo de San Marcos. Atención: con el fin de facilitar y fomentar en los fieles el ejercicio del Vía Crucis, las estaciones permanecen instaladas en la huerta durante todo el tiempo litúrgico de Cuaresma. Se deberá solicitar autorización en la portería para poder acceder al Vía Crucis instalado.

⇒ 21:00 Procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Desde la Parroquia de San José recorre las calles de Berlín, Tomasa de la Iglesia, París, Londré, Estocolmo, Atenas y Berlín.

⇒ 22:00 Santo Vía Crucis y Procesión del Santo Cristo de la Paciencia. Feligresía de San Andrés. Recorrido con paso cargado a hombros que sale de San Andrés por Plaza de la Merced, Calle Marqués del Arco, Calle Desamparados, Calle del Vallejo, Calle Pozuelo, Calle Velarde (paso bajo el arco de la claustra), Plazuela de Juan Guas, Ronda de Don Juan II, Calle del Socorro, Plaza del Socorro (canto del Miserere), Calle Judería Nueva, Calle la Almuzara, Calle Doctor Castelo, Calle Marqués del Arco, Plaza de la Merced, y llegada prevista a la Iglesia de San Andrés sobre las 01:30.

Jueves Santo 2 de abril 18:15. Procesión del Paso de la Flagelación del Señor de la Cofradía de la Flagelación. Salida desde la parroquia de la Resurrección. Llegada prevista a la Catedral 21:15. ⇒ 18:45 Procesión de Ntra. Sra. la Soledad al Pie de la Cruz y el Santísimo Cristo en su última Palabra. Por inclemencias meteorológicas se procesiona solo el Cristo directamente desde San Millán por la Avenida Acueducto y hasta la Catedral. Llegada prevista 20:30. ⇒ 18:45: Procesión de El Calvario, La Magdalena al Pie de la Cruz y Ntra. Sra. de la Piedad. Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. San José Obrero, Avda. de la Constitución, Plaza Somorrostro, Independencia, Gobernador Fernández Jiménez, Avda. del Acueducto, para incorporarse a la carrera oficial, hasta la S.I. Catedral por la calle Real. Llegada prevista a la Catedral 21:15. 19:15. ⇒ Procesión de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa y Cofradía del Recogimiento. Salida en la calle San Antón, Pza. De Santa Eulalia (donde se realizará una breve oración), Buitrago, Pza.de Somorrostro, Muerte y Vida, San Francisco, Pza. de Azoguejo, calles Cervantes, Juan Bravo, Isabel la Católica y Plaza Mayor hasta llegada prevista a la Catedral sobre kas 21:15. 19:30. Procesión del Santo Cristo del Mercado de la Cofradía de La Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz. Plaza Cristo del Mercado, José Zorrilla, Plaza Somorrostro, Muerte y Vida, San Francisco, Plaza del Azoguejo, carrera oficial y S. I. Catedral. Acompañamiento: paso cargado a hombros, banda, escolta de miembros de la Comandancia de la Guardia Civil. Llegada Catedral 23:00 20:00: Procesión Penitencial del Paso la Oración en el Huerto. Recorrido: desde la plaza de San Lorenzo por Vía Roma, para incorporarse a la carrera oficial, hasta la S.I. Catedral. Llegada sobre las 22:30. Acompañamiento: Banda de Cornetas y Tambores “Félix Martín”, titular de la Cofradía. Llegada prevista 22:30 ⇒ 20:30. Procesión acompañando a los Pasos Jesús con la Cruz a cuestas y La Virgen de las Angustias. Organiza la Asociación de Estudiantes Maristas, ADEMAR. Salida desde el colegio Maristas con recorrido por Sancti Spiritu y ronda de Juan II. Plaza de la Merced, Marqués del Arco y llegada a la Catedral sobre las 21:30

Viernes Santo 3 de abril 10:45. Vía Crucis Penitencial por la Cofradía del Santo Cristo de San Marcos por la Cofradía del Santo Cristo de San Marcos, acompañando la Imagen desde la Parroquia por la Cuesta de los Hoyos (en la procesión se rezará el Vía Crucis Penitencial), hasta el puente de Sancti Spíritu, donde dará comienzo la Procesión del Santo Cristo de San Marcos, incorporándose a la carrera oficial, hasta su llegada a la S.I. Catedral a las 13:45 h. ⇒ 11:00. Via Crucis penitencial por la parroquia de San Millán y Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad, desde la parroquia de San Millán y recorrido por la Avenida del Acueducto. ⇒ 11:30 Procesión del Santo Cristo de los Gascones. Desde la iglesia de San Justo y organizada por la Real Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de los Gascones, curia romana. Salida en San Justo, calle Cerrillo, Soldado Español, Padre Claret, Plaza de Artillería y subida a la Catedral por Calle Real.