Posted By Redacción on 29, Abr, 2026
El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha salido al paso este martes de la polémica generada por las inundaciones en el Mercado de la Albuera leyendo en directo, ante los micrófonos de Radio Segovia Cadena SER, el contrato de concesión administrativa que regula las obligaciones de los comerciantes concesionarios. A su juicio, el texto no deja margen de interpretación: “Mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento todas las instalaciones del mercado, siendo de cuenta del concesionario los gastos de mantenimiento y reparaciones. Esto queda claro, ¿no?”.
El alcalde ha explicado que la causa de las inundaciones no fue ningún defecto en la cubierta reformada —cuya obra superó los dos millones de euros— sino la acumulación de restos vegetales en los desagües de la misma. “Cuando esos desagües están tapados por restos vegetales o por hojas, evidentemente no desaguan”, ha señalado, añadiendo que el mismo problema ya se produjo en 2024 “sin que nadie encendiera ninguna polémica” porque entonces nadie cuestionó la obra.
Ha recordado que el Ayuntamiento ya había retirado dos árboles de gran porte en las inmediaciones a petición de los propios comerciantes, pero que el viento sigue arrastrando hojas hasta la cubierta.
Mazarías ha subrayado que la actuación municipal fue inmediata: los bomberos acudieron el mismo día, y al día siguiente se personaron en el mercado el responsable de Obras y la concejala de Comercio, Berta Migueláñez. Ha descartado cualquier rectificación pública: “Yo rectifico en cuanto a alguien me demuestre que nosotros no hemos hecho las cosas bien”.
Lo que más ha irritado al alcalde es la discrepancia entre lo acordado en la reunión mantenida el lunes en el Ayuntamiento y las declaraciones posteriores de la junta directiva del mercado. Según Mazarías, en esa reunión los propios responsables del mercado reconocieron haber subido a la cubierta media hora antes de la llegada de los bomberos para intentar limpiar el desagüe, lo que contradice su argumento posterior de que no podían acceder. “No entendemos que se acuerde una cosa con el Ayuntamiento y después se salga con unas declaraciones que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado”, ha afirmado. Ha apuntado además que existe una posible razón para esas contradicciones: “Si dicen unas cosas a lo mejor el seguro no cubre”.
Author: Redacción
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29 abril, 2026
Pues hablando de lluvias, con la tormenta de hoy a las 20:45 hrs, todas las magníficas plazas ajardinadas de la nueva Segovia han perdido gran parte de la arena prensada y madera que como ríos llegaban a las alcantarillas (imbornales,que suena más fino.) y que llegarán a obturarse algún día, de no poner medidas.
Si esto ocurre el primer día, sin inaugurar las plazas, en 2 años,.esto será una escoria.
Pero quizá es que el mantenimiento sea de los vecinos.
Que bonitas son nuestras plazas.!
29 abril, 2026
Se pide a los comerciantes que se ocupen del cuidado de su propio mercado y ni eso son capaces de asumir. Así les va, luego llegará Mercadona o Lidl y arrasará con la clientela. Es lógico.