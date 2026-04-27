Izquierda Unida llevará al pleno del miércoles dos posiciones claras: una moción para que el Gobierno del PP desarrolle el plan urbanístico aprobado para el solar del antiguo Regimiento de Artillería, y el voto en contra de la ordenanza de regulación de visitas guiadas, por falta de diálogo y deficiencias en el texto.

El Regimiento: “La vivienda protegida debe ser una prioridad”

IU recuerda que el plan urbanístico aprobado en el mandato anterior —con el voto favorable del propio PP— contempla la construcción de 127 viviendas en los 20.422 metros cuadrados de la calle Coronel Rexach, de las cuales 57 serían protegidas y de carácter municipal, además de 5.000 metros cuadrados de equipamiento público de posible uso deportivo o cultural, zonas verdes y 156 nuevas plazas de aparcamiento.

El grupo municipal critica que el equipo de gobierno esté dando más prioridad a los intereses turísticos —con la construcción del aparcamiento de autobuses prevista en la zona— que a la vivienda asequible, y lamenta que no se esté aclarando cuál es su propuesta definitiva para el espacio. IU advierte además de que cualquier modificación de usos en el Regimiento exigiría una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana, lo que “llevaría años”. La moción incluye también un segundo punto para pedir al Ministerio de Defensa que las 70 viviendas que le corresponden en el plan sean íntegramente de carácter protegido. “No tiene sentido que un ministerio promueva vivienda libre con la que se pueda especular”, señala IU.

Ordenanza turística: “La Policía Local dice que solo puede hacer sugerencias”

IU votará en contra de la aprobación inicial de la ordenanza de regulación de visitas guiadas por considerar que se ha tramitado con escaso tiempo, sin aceptar ninguna de las aportaciones de la oposición y con dudas sin resolver. Entre las propuestas rechazadas por el PP figuran la concreción de cómo se controlará que los grupos no superen el límite de 29 personas más el guía, la creación de un protocolo de avisos previos ante eventos especiales y una mayor difusión accesible de la normativa para guías de fuera de Segovia.

IU subraya que el propio informe de la Policía Local señala que el contenido de la ordenanza son “mayoritariamente consejos y no órdenes, por lo que no se puede actuar, nada más que a modo de sugerencias”. El grupo también ha pedido sin éxito que se tipifiquen sanciones para los guías ilegales sin acreditación, ante lo que la concejala de Turismo se ha limitado a señalar que no es competencia municipal. “IU lamenta la falta de voluntad de la edil para solicitar a la Junta que persiga la competencia desleal por parte de guías turísticos ilegales”, concluye la nota.