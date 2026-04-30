Segovia, sede del examen más disputado de las oposiciones de Secundaria en CyL

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha fijado el sábado 20 de junio para la primera prueba de las oposiciones de Secundaria, a las que se han presentado 15.044 solicitudes para un total de 1.006 plazas en 33 especialidades. Segovia acogerá los exámenes de la especialidad de Geografía e Historia, que con 2.031 solicitudes para 85 plazas es la más demandada de toda la convocatoria en Castilla y León.

Más de 15.000 aspirantes en toda la comunidad

La convocatoria afecta a 31 especialidades de Secundaria, una del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas —Piano, con 11 plazas y sede en Palencia— y una de Escuelas Oficiales de Idiomas —Inglés, con 25 plazas y sede en Ávila—. La especialidad con más plazas es Inglés de Secundaria, con 155, cuyos exámenes se celebrarán en Salamanca y para la que se han presentado 1.407 aspirantes. Le siguen Lengua y Literatura (85 plazas, Soria, 1.043 solicitudes) y la ya citada Geografía e Historia en Segovia.

Entre las demás especialidades destacan Biología y Geología en Valladolid (50 plazas, 1.158 solicitudes), Orientación Educativa (75 plazas, 970 solicitudes) y Educación Física en León (50 plazas, 883 solicitudes). Las sedes del resto de especialidades se reparten entre Zamora, Burgos, Ávila, Ponferrada y Salamanca según la materia.

La fecha fue comunicada este lunes por la Consejería a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial —CSIF, ANPE, STESCYL-i, UGT-SP y CCOO—.