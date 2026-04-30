El Ayuntamiento abre bolsa de TAG y convoca una plaza de informático

El Ayuntamiento de Segovia ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de Técnico de Administración General (TAG). El plazo de solicitud arranca mañana 30 de abril y permanece abierto hasta el 11 de mayo.

El proceso se desarrollará mediante oposición y los candidatos deberán acreditar titulación universitaria en Derecho, Ciencias Políticas, ADE, Economía, Ciencias Actuariales o rama jurídica o económica equivalente, encuadrada en el grupo A1. Toda la información está disponible en la sede electrónica municipal y en el BOP.

En el mismo boletín se han publicado también las bases para cubrir en propiedad una plaza de Técnico Medio de Informática, incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2025, mediante oposición libre. Los aspirantes deberán contar con titulación de Ingeniero Técnico Informático, Diplomado, Grado o equivalente. En este caso el plazo de solicitud no se abrirá hasta que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Estado.