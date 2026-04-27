La concejala de Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública, Berta Migueláñez, acompañada por técnicos municipales, ha celebrado este lunes un encuentro con los representantes de la ejecutiva de Asociación de Industriales del Mercado Municipal de la Albuera, encabezados por su presidente, Emilio Saura, para estudiar las circunstancias que rodearon el episodio de entrada de agua en el edificio, provocado por la fuerte tormenta de agua ocurrida el pasado viernes, 24 de abril.

Según fuentes municipales, en un clima de cordialidad y entendimiento, los técnicos han ratificado que el origen de las filtraciones del pasado viernes fue la acumulación de residuos vegetales y de otros materiales en los desagües de la cubierta del edificio del Mercado en combinación con una situación de lluvia muy intensa y concentrada en poco tiempo. Ambas circunstancias provocaron la saturación de esas conducciones y la creación de las filtraciones que anegaron el interior del propio mercado.

En el mismo encuentro se constató que las obras realizadas recientemente por parte del Ayuntamiento para la renovación integral del mercado cumplen todas las prescripciones técnicas para garantizar la impermeabilización del edificio y que esa actuación nada tiene que ver con la filtración puntual de agua del pasado viernes, sólo achacable a la obstrucción de los canales de desagüe.

Accesos fijos

Los representantes de la asociación reconocieron esta situación sobrevenida, así como su obligación como concesionarios de llevar a cabo periódicamente el mantenimiento de esas instalaciones. En este sentido, los miembros de la ejecutiva señalaron la necesidad de llevar a cabo la estructura de accesos fijos que permitan a los operarios llegar a la cubierta con seguridad y siempre que sea necesario.

Del mismo modo, anunciaron que establecerán un protocolo interno de limpieza de los desagües para evitar la repetición de la situación que se produjo el viernes.

La responsable de Comercio, Berta Migueláñez, explicó a sus interlocutores la disponibilidad de colaboración constante del Ayuntamiento con la Asociación que gestiona el mercado para que estos puedan cumplir con solvencia sus obligaciones como adjudicatarios, reflejadas en el contrato suscrito por ambas partes.